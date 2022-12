Nintendo eShop: via alle offerte di Natale, 1500 titoli fino al 60%!

Tra i titoli in sconto nelle offerte di Natale sul Nintendo eShop: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Sonic Frontiers, It Takes Two, e Just Dance 2023 Edition

Oltre 1500 titoli per Nintendo Switch saranno in vendita con uno sconto fino al 60% durante le Offerte di Natale; i saldi del Nintendo eShop inizieranno oggi, 15 dicembre 2022 alle 15:00 CET e termineranno il 29 dicembre 2022. Andiamo a scoprire insieme i migliori titoli che la Grande N ha messo a disposizione di tutti i giocatori.

Nintendo eShop: 1500 titoli in offerta!

I giocatori possono unirsi a Mario e ai suoi amici in un viaggio galattico per sconfiggere un’entità malvagia in Mario + Rabbids Sparks of Hope, oppure possono provare il brivido della libertà platform ad alta velocità in zona aperta in Sonic Frontiers. È possibile invitare gli amici a lavorare insieme attraverso un’enorme varietà di sfide incredibili con un gameplay fuori dagli schemi in It Takes Two. Scopriamo tutti le offerte di natale maggiori presenti sul Nintendo eShop:

Mario + Rabbids Sparks of Hope 25%

Sonic Frontiers 30%

It Takes Two 25%

Just Dance 2023 Edition 33%

Temtem 20%

Bugsnax 60%

Among Us 30%

LEGO Star Wars™: The Skywalker Saga 50%

Unpacking 30%

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch 84%

Per la prima volta in assoluto, si potrà ballare al ritmo dei BTS con “Dynamite” e altri grandi successi delle classifiche in Just Dance 2023 Edition, ora con nuovo multiplayer online, personalizzazione, mondi immersivi 3D e nuovi brani e modalità di gioco aggiunti nel corso dell’anno. Temtem offre un’avventura multigiocatore di collezione creature mentre Bugsnax porta i giocatori in un viaggio verso Isola Snakeronte, casa delle leggendarie creature metà insetto e metà snack.

Fateci sapere quale di questi titoli acquisterete. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le novità dal mondo videoludico e non solo. Per altre offerte, invece, date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.