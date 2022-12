GEEKOM Mini IT8: il PC da regalare a Natale?

Se volete regalare un PC per Natale, dovreste valutare GEEKOM Mini IT8. Piccolo, ma potente permetterà di svolgere qualsiasi attività casalinga o di ufficio. Ed è in offerta in questo momento!

Fare i regali di Natale è sempre un po’ complicato. Da diversi anni i regali high-tech stanno dominando le preferenze. Troviamo di tutto: dalle console da gioco agli smartphone, passando per smartwatch e ovviamente PC e laptop. Certo molto spesso si tratta di regali costosi, specialmente i PC possono essere delle spese importanti. Oggi però la tecnologia ci offre un ottimo compromesso: il Mini PC. Compatto e con le stesse prestazioni di un moderno ultrabook di fascia alta, può assolvere a tantissimi casi di utilizzo. E certamente GEEKOM è uno dei leader del settore. Per questo Natale consigliamo GEEKOM Mini IT8. Vediamolo da vicino!

GEEKOM Mini IT8: vediamolo da vicino

Visto da fuori è un parallelepipedo di alto appena 46 mm e con un lato di circa 115 mm. In pratica come una confezione di sottilette! Ma all’interno troviamo un ottimi processore Intel Core i5-8279U, supportato da 8/16 GB di RAM (espandibile fino a 32 GB). Nonostante sia un processore non proprio di ultima generazione, permette di far girare molto bene gran parte dei software office, multimediali e qualsiasi altra applicazione comunemente utilizzata dell’utente medio. Lo storage SSD è di 256/512 GB, anch’esso espandibile fino a 2 TB.

Troverete Windows 11 Pro pre-installato ed è garantita la compatibilità con Linux. La dotazione di porte di connessione è completa sotto ogni punto di vista. Abbiamo: 3 porte USB 3.2 Gen2, 1 porta LAN (1000 Mbps), 2 porte USB-C, 1 porta HDMI, 1 porta mini DP, 1 SD Card Slot, 1 Audio Jack 3.5mm e microfoni integrati. Per la connessione wireless abbiamo Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 5 Dual band. GEEKOM Mini IT8 supporta fino a 4 display e risoluzione fino a 4K 60p.

Rispetto ad un PC desktop tradizionale o ad un laptop è estremamente più compatto, tuttavia riesce a dissipare in modo perfetto il calore mantenendo costanti le prestazioni.

La promozione

Potete acquistare GEEKOM Mini IT8 in promozione nel sito ufficiale. La versione 16/512 GB può essere acquistata per soli 419 euro utilizzando il nostro speciale codice sconto “XMIT8I5SP”, al posto dei 449 euro di listino. Con un risparmio netto di 30 euro! Lo stesso prodotto è disponibile anche su Amazon, cliccando il box qui in basso. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK!