Recensione It Takes Two: due cuori e una Switch

Scopriamo insieme in questa recensione come se la cava It Takes Two nel suo nuovissimo adattamento per Nintendo Switch

Fin dalla sua uscita ufficiale, avvenuta lo scorso marzo, l’ultima creatura di Josef Fares ed Hazelight Studios è riuscita a conquistare i cuori di milioni di videogiocatori. Il titolo ha ricevuto talmente tanti consensi da parte del pubblico e della critica, da giungere addirittura ad essere incoronato gioco dell’anno durante la cerimonia dei The Game Awards 2021, sbaragliando concorrenti del calibro di Resident Evil Village, Metroid Dread e Deathloop. Dopo un simile riconoscimento il team di sviluppo ha deciso di portare la propria opera anche sull’ibrida della casa di Kyoto, ed i ragazzi di Turn Me Up Games si sono occupati del porting. Vediamo dunque insieme in questa recensione come se la cava It Takes Two su Nintendo Switch.

Non lasciarmi solo

I due protagonisti dell’opera sono Cody e May, marito e moglie la cui relazione matrimoniale è incrinata ed in procinto di spezzarsi per sempre. Ad assistere triste ed impotente ai continui litigi dei due troviamo Rose, la piccola figlia della coppia, perfettamente conscia dell’imminente separazione dei propri genitori. Ed è qui che entrerà in gioco la magia, perché, a causa di alcune dinamiche che preferiamo non rivelarvi per lasciarvi il gusto di scoprirle, un incantesimo trasformerà Cody e May in due bambole. A fronte di ciò i due si troveranno loro malgrado a collaborare per far fronte a centinaia di peripezie, nel tentativo di tornare di nuovo umani.

Quanto riportato fin qui costituisce un riassunto volutamente generico dell’incipit di gioco, in quanto non vogliamo assolutamente correre il rischio di rovinarvi il piacere di godervi la trama e regia del gioco. Se vi approcciate per la prima volta a questo titolo vi troverete davanti ad una commedia adatta a grandi e piccini, spassosa e toccante (ma mai frivola), capace di farsi amare e toccare le giuste corde, strizzando al contempo l’occhio ai più grandi film d’animazione. L’opera è infatti in grado di coniugare egregiamente geniali espedienti narrativi e di gameplay, forte inoltre di una direzione artistica ed un’immaginazione che definire sconfinate risulta quasi riduttivo.

Ogni cosa al proprio posto – Recensione It Takes Two per Nintendo Switch

Fantasia, idee ed originalità. Queste doti caratterizzavano It Takes Two alla sua uscita originale, ed in questa recensione siamo felici di affermare che tutto è rimasto pressoché intatto anche su Nintendo Switch. Ma andiamo con ordine. Come per le altre due precedenti opere firmate da Fares (Brothers: a Tale of Two Sons e A Way Out) anche qui la prima cosa da dire è che non è possibile giocare in single player. L’avventura è infatti interamente pensata e basata sulla cooperazione fra i due protagonisti, e di conseguenza fra i due giocatori che li controllano. Questo ha permesso al team di sviluppo di creare situazioni in cui la collaborazione va ben oltre gli standard classici dei giochi cooperativi, risultando in un’esperienza dal sapore decisamente fresco ed appagante.

Nel caso dell’ibrida della casa di Kyoto sarà possibile giocare insieme in ben tre modi diversi: online, con due console in modalità wireless o con due controller sulla stessa console. Come per le altre versioni, segnaliamo la possibilità di usufruire del Pass Amici che permette a due persone di giocare insieme anche online con una sola copia del gioco (il giocatore che non lo possiede dovrà scaricare un’apposita versione gratuita dallo shop e poi attendere l’invito dell’amico). Si tratta di un grosso e gradito incentivo, che permette di facilitare non poco la ricerca dell’elemento cardine dell’intera opera: un partner per godersi la fantastica avventura insieme.

Prestazioni e grafica – Recensione It Takes Two per Nintendo Switch

Veniamo ora a quello che è forse il punto più importante di questa recensione: come gira It Takes Two su Nintendo Switch? Togliamoci subito il dente: come ci si poteva facilmente aspettare, la transizione verso l’ibrida della grande N non è stata indolore. Il gioco presenta texture a risoluzione decisamente più bassa ed un sistema di illuminazione di molto ridotto rispetto alle controparti per altre console.

Ne consegue che il titolo risulta complessivamente meno dettagliato e definito, soprattutto nelle cutscene, momenti in cui il colpo d’occhio soffre maggiormente dei sacrifici operati dal team di sviluppo. La situazione migliora un pò in alcune sezioni di gioco ma i limiti tecnici incombono sempre sulla resa visiva, smorzando in parte (e soprattutto su TV) gli scorci del vario e colorato mondo di gioco.

A fronte di ciò va però detto che i tagli operati da Turn Me Up Games, per quanto dolorosi, sono stati operati con la giusta cognizione. Il gioco infatti gira piuttosto bene, testimonianza del fatto che i sacrifici di cui sopra si sono resi necessari per fruire al meglio dell’opera. Durante la nostra prova non abbiamo infatti riscontrato pressoché alcun calo di framerate, e questo si traduce in un’esperienza divertente ed appagante che conserva intatta l’anima dell’opera di Hazelight Studios. Considerando i pregi del gameplay di quest’ultima, non è cosa da poco.

Una perla portatile – Recensione It Takes Two per Nintendo Switch

Fatti i conti coi sacrifici tecnici menzionati nel paragrafo precedente di questa recensione, It Takes Two rimane un’opera più che godibile tanto sul piccolo schermo di Nintendo Switch quanto sulle altre piattaforme. Va sottolineato che le funzionalità della piccola ibrida (come giroscopio o touch screen) non sono state in alcun modo implementate, ma a fronte dei geniali e sempre diversi espedienti di gameplay di cui il titolo può fregiarsi, tale dettaglio risulta del tutto trascurabile. Anche sotto il profilo audio ogni cosa è come l’avevamo lasciata su PC, Xbox e PlayStation. Fanno da contorno all’avventura una colonna sonora varia e di ottima fattura, un sound design impeccabile ed un doppiaggio (solo in inglese ma con sottotitoli in italiano) che vanta una recitazione assolutamente di prim’ordine.

Ovunque ma sempre in due

Ma quindi vale la pena di acquistare quest’opera sull’ibrida del colosso di Kyoto? Come sempre in questi casi si tratta di una questione puramente soggettiva, ed occorre valutare diversi fattori. Se non avete mai giocato al capolavoro di Fares ed Hazelight Studios e non avete altro modo di farlo (o semplicemente volete farlo in portabilità), potreste seriamente valutare l’acquisto, a patto di chiudere un occhio sui necessari compromessi grafici. Se invece possedete o avete già giocato quest’opera sappiate che, a parte la già citata portabilità, questa conversione non offre alcun contenuto o funzionalità esclusiva per incentivare l’acquisto, e dunque a quel punto la decisione spetta solo a voi.

Cosa ne pensate? Avete già giocato questo titolo su altre console o pensate di cogliere quest'occasione per farlo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi.

8 Una strabiliante avventura sempre con voi (al prezzo di qualche sacrificio grafico) Punti a favore Gli ovvi sacrifici sul fronte tecnico non minano l'esperienza di gioco...

Gli ovvi sacrifici sul fronte tecnico non minano l'esperienza di gioco... Anche oggi e su Switch rimane un'esperienza appagante e perfettamente fruibile

Anche oggi e su Switch rimane un'esperienza appagante e perfettamente fruibile Se non lo avete mai giocato questa potrebbe essere l'occasione giusta... Punti a sfavore ...ma in alcune situazioni (come nelle cutscenes) risultano più evidenti

...ma in alcune situazioni (come nelle cutscenes) risultano più evidenti Si sarebbe potute sfruttare di più tutte le potenzialità della console

Si sarebbe potute sfruttare di più tutte le potenzialità della console ...se invece lo possedete già per altre console potreste non trovare validi motivi per riacquistarlo