Recensione Mario + Rabbids Sparks of Hope: per aspera ad Astrosamantha

Il baffone all’italiana punta alle stelle in ogni senso: arriverà Mario + Rabbids Sparks of Hope in recensione alle agognate dieci di NRU?

Non disturbatevi a spolverare i nostri precedenti tre speciali dedicati a Mario + Rabbids: Sparks of Hope, perché contestualizzeremo meglio la frase qui sopra solamente al termine della recensione. Vi basti sapere, però, che la passione tangibile nella presentazione del gioco, nel tour degli uffici di Ubisoft Milano e nell’intervista ad Andrea Babich è più che evidente nel prodotto finito. Che sia bene o mal riposta, poi, resta materia di discussione per le prossime righe. Anche senza passare per il background di parte del team di sviluppo nella stampa di settore, però, una nota generale rimane.

L’italianità di Mario, inteso come personaggio, è stata messa in discussione di recente da Nintendo. L’idraulico vanta un nome italiano tanto quanto il fratello, eppure per qualche arcano motivo è canonicamente giapponese. Checché se ne dica della concezione che Kyoto ha scolpito nel marmo per il suo eroe dal labbro villoso, questa incarnazione del personaggio e del suo mondo è puramente italiana. Senza se e senza ma. Sono nostri connazionali ad aver ricreato un mondo, o meglio un universo, intorno alla visione originale del volto della Grande N. E scusate se è poco.

Super Mario Galaxy 3 ad honorem

Se c’è forse un solo aspetto di Mario + Rabbids: Sparks of Hope a farci storcere un pochino il naso, sebbene si tratti di una mera pignoleria, è la sezione narrativa della nostra recensione. Il franchise è noto (o meglio, famigerato) per la sua allergia verso una continuità costante, e questo purtroppo si riflette anche su uno degli spinoff di maggior successo che l’idraulico possa vantare. Esiste una (quanto mai benvenuta) feature di recap dopo le prime battute, ma il gioco si aspetta una certa familiarità con il nuovo mondo ibrido (popolato da abitanti del Regno dei Funghi e controparti leporine) da parte del giocatore. Alle suddette Memorie arriveremo in seguito.

Sia come sia, la nuova minaccia è Cursa, una creatura oscura proveniente dagli abissi più tetri del cosmo. Ed è lei ad interrompere quella che si prospetta(va) una giornata tranquilla per Mario e soci. Naturalmente, il baffone e Rabbid Peach sono i primi a risolvere la situazione. Una volta portato a termine il tutorial, a loro si uniscono i rimanenti eroi (iniziali): Luigi, Rabbid Mario, Peach e Rabbid Luigi. Il cursore (e surrogato del pubblico) Beep-0 ci introduce all’intelligenza artificiale che gestisce la navicella. Senza introduzione anch’essa, naturalmente. Se non altro, l’armonia di un mondo di gioco ben costruito (tra Rabbid e Spark) prende ben presto il posto dei colpi di frusta iniziali.

Tanta carne sul fuoco, ma senza griglia – Recensione Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Ed è durante il tutorial iniziale che il gameplay di Mario + Rabbids: Sparks of Hope apre le ali, seppur senza spiccare subito il volo (quello verrà più avanti nella recensione). Cogliamo l’occasione per constatare quanto nel gioco coesistano due anime, che convivono come acqua e olio. Nel caso, non stiamo alludendo alla condivisione del palco da parte di baffoni e Lapins Cretins. Piuttosto, la nostra strizzata d’occhio è tutta per le due voci opposte durante la nostra visita agli studi di Ubisoft Milano. Alcuni parlavano di uno stravolgimento, altri invece parlavano di un proseguimento molto più armonioso.

In realtà, sono entrambe affermazioni valide. Una mano ha lavato decisamente l’altra, e tutto ciò che poteva non convincere gli indecisi su Kingdom Battle è stato defenestrato. Quel che funzionava, però, è rimasto. Per questo motivo, i patiti della griglia dovranno abituarsi all’idea che ne rimanga solo qualche briciola durante gli scontri. Naturalmente le novità sono molte, ma i primi scontri ci abituano solo a prendere dimestichezza con i comandi. Salvo qualche cambiamento, da una portata più tondeggiante per l’area di movimento ai salti combinati ora più simili a planate, l’essenza è rimasta la stessa.

Armeggiando con l’armeria – Recensione Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Guardando con occhio critico le differenze tra Kingdom Battle e questo nuovo seguito, è evidente cosa il team di sviluppo ha considerato errori di gioventù e cosa no. La scelta delle armi, prima dipendente dai personaggi e da strategie velatamente costruite su misura per il giocatore, ha accantonato completamente certe forzature. Al di là di una squadra costruibile come meglio si ritiene opportuno in fatto di personaggi, ora ognuno ne può gestire una sola. Niente armi secondarie, dunque. In compenso, ogni opzione offensiva (salvo blaster classico e torrette) del predecessore fa il suo trionfale ritorno.

Parlavamo di potenziali “errori di gioventù”. Anche la componente casuale degli effetti secondari ora lascia più spazio al libero arbitrio del giocatore. Siamo liberi di comporre le nostre strategie grazie agli Spark, in parti eguali creature da salvare e strumenti per il nostro progresso, in quanto equipaggiarli durante gli scontri consente di corroborare gli effetti delle armi a piacimento. Esistono vincoli come tempi di ricarica ed eventuale resistenza a tali effetti, ma i primi si possono aggirare facendo salire di livello i vari Spark mentre i secondi non viaggiano a senso unico. Anche noi possiamo essere resistenti (o vulnerabili) a certi elementi. Accessibile e al tempo stesso più profondo: il team di Soliani ci ha visto giusto.

Progressi di alto livello – Recensione Mario + Rabbids: Sparks of Hope

La crescita degli eroi, in modo similare, avviene ora anch’essa tramite aumento di livello. Là dove gli Spark si possono potenziare con le Astroschegge ottenibili durante gli scontri e nelle fasi di esplorazione, i personaggi si nutrono dei cari vecchi punti esperienza. L’albero delle abilità non è stato accantonato: è ancora lì per aumentare i giusti parametri, dalla salute al movimento, passando per il funzionamento delle armi e le abilità legate alle tecniche. Sta al giocatore decide a cosa dare priorità e, pertanto, su cosa spendere i Prismi inclusi con ogni aumento di livello. Se non altro, ora possiamo rinunciare a una singola abilità senza azzerarne l’intero ramo.

Ironicamente, nella sua accessibilità e nell’introduzione graduale delle profondità strategiche (siamo inizialmente limitati nel numero di Spark equipaggiabili e di eroi in una sola squadra), il gioco è anche molto più impegnativo. Il giocatore può comunque godere di molte più opzioni di difficoltà rispetto a Kingdom Battle. Mentre il predecessore faceva dei punti vita extra a inizio scontro un vero cerotto multiuso, ora è possibile scegliere tra tre standard salomonici. E se proprio questi ultimi non bastassero, è possibile anche combinarne le impostazioni per creare un tasso di sfida su misura per tutti i gusti.

Dall’acqua del combattimento all’olio dell’esplorazione – Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Non sono solo gli aumenti di livello a dare la sensazione di avere tra le mani un gioco di ruolo. Nel predecessore i campi di battaglia erano parte integrante del design dei mondi (penalizzandolo), ma ora i due sono ufficialmente scenari distinti. Gli scontri si svolgono in piccoli diorami astratti, e di conseguenza i mondi sono liberi di essere quello che sono: ambientazioni più vive che mai, tramite NPC, negozi e quant’altro. Gli unici nemici che appaiono nell’overworld sono il nostro biglietto d’ingresso per il prossimo conflitto. Ad accompagnarli fa capolino anche il livello consigliato al giocatore.

Come potreste aver intuito dall’ultima frase, non tutti gli scontri sono inizialmente alla nostra portata. Il backtracking del predecessore fa il suo ritorno anche qui, sebbene siano stati smussati tutti gli angoli necessari a contestualizzarlo. L’abilità di Beep-0 per aprirsi nuove strade durante le fasi dell’overworld, sbloccata senza spiegazioni al termine di ogni mondo di Kingdom Battle, è ora un aggiornamento ottenuto con un nuovo Spark all’inizio del mondo successivo. L’esplorazione viene incoraggiata anche qui, ma rispetto al precedente capitolo non siamo incappati in ostacoli da segnarci a matita prima dell’inevitabile seconda visita.

Rimango guardingo nel mio ramingo girovagare – Recensione Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Parlando di esplorazione, la lista delle cose da fare è aumentata a dismisura. Gli NPC non vengono certo da soli: le quest secondarie si accavallano in fretta. Possono variare da missioni in cui depurare un’area dall’Oscutiferio, ovvero viscose manifestazioni del potere di Cursa, a semplici favori da sbrigare senza combattere. Trovano posto persino le monete verdi, da raccogliere ancora più in rapida successione rispetto alle loro controparti rosse, e (inaspettatamente) anche dei minigiochi.

Fortunatamente, la mappa consente di tenere d’occhio ogni possibile progresso lasciato a metà. Il solo fatto che ce ne sia una è pura aria fresca rispetto ai mal di testa comportati dai mondi di Kingdom Battle. A rendere il tutto ancora più appetibile contribuisce però l’elenco delle missioni. Ciò che ne deriva è un titolo più ambizioso e corposo in fatto di contenuti, con i vari ed eventuali mezzi per ottenere tutto quanto. Tenere traccia del completamento è dunque molto più semplice, grazie a una buona legenda sulla nostra mappa, alla già citata lista e, dulcis in fundo, ad una schermata dedicata ai progressi totali.

Per i completisti – Recensione Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Va da sé che i completisti saranno curiosi di sapere cosa comporta questo per l’approccio al gioco. Passare interi mondi (forse più compatti rispetto ai lunghissimi pseudo-corridoi di Kingdom Battle) al setaccio non è un’impresa da poco. Per dare un senso di proporzione al tutto, vi basti pensare che nell’overworld campeggiano fieramente delle bandiere da usare per il teletrasporto, in modo non dissimile da Super Mario Odyssey. E proprio a proposito di quest’ultimo, esiste una valuta locale. Gli empori ne fanno uso per ottenere le skin delle armi (in quanto avere armi separate con effetti diversi ormai manca di senso) e non solo.

Nello specifico, alludiamo anche a chiavi per accedere ad ulteriori aree secondarie e Memorie da consultare nel menù accanto a quello della mappa. Queste ultime offrono non poca backstory per i personaggi e i mondi da cui provengono, traducendosi in una gestione della lore quasi paragonabile a Dark Souls. La valuta locale è ottenibile svolgendo le quest secondarie, ma le monete universali restano un caposaldo. Le si può usare per farsi curare da Bot-Tegaio 9,99+Iva (sì, è il suo nome) prima di una battaglia o per acquistare strumenti, altra new entry con cui sopperire alle proprie mancanze strategiche negli scontri.

Ubisoft Forward – Recensione Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Il sapore tutto italiano di questo prodotto lo si può percepire sotto tanti piccoli aspetti. Al di là delle illustrazioni all’angolo nella schermata di caricamento (con una distinta italianità nel tratto, sebbene percepibile solo da un occhio allenato), anche nelle cutscene (in maggior numero) emerge tanta voglia di non perdersi nell’anonimato. Le animazioni dei personaggi, le trovate nei dialoghi (tipo quel “Sapevatelo”, che non ci è sfuggito) e tanto altro ancora conferiscono alla produzione una vocazione artistica marcatamente europea. E diciamo “europea” perché non ci siamo mai scrollati di dosso la sensazione di vedere influenze anche da Hogs of War, seppur perdendo quel multiplayer che in Kingdom Battle ci fece tanto piacere.

Passiamo però al doppio senso nascosto nel sottotitolo di questa sezione. Il gioco supporta l’ormai onnipresente integrazione di Ubisoft Connect, motivo per il quale chi dispone di un profilo può farne utilizzo per godere (alla stesura della recensione) ad esempio di esperienza extra. A spingerci “forward”, però, è l’allettante prospettiva dei tre DLC, che sono stati finalmente delineati a dovere. Il primo, previsto a inizio 2023 (ed esclusivo al Season Pass), sembra porsi come una modalità in cui sopravvivere nella scalata in cima alla torre. Più avanti ci aspetteranno anche un nuovo pianeta (metà 2023) e un’avventura a parte con Rayman (tardo 2023).

So we heard you wanted to know more about the #MarioRabbids Sparks of Hope Season Pass? DLC 1️⃣ TOWER OF DOOOOM coming early 2023 DLC 2️⃣ coming mid 2023 DLC 3️⃣ coming late 2023 pic.twitter.com/WIw9oegAFh — Mario + Rabbids Sparks of Hope (@MarioRabbids) November 2, 2022

Giudizio

E riutilizzando la medesima nomenclatura di Nintendo la Rivista Ufficiale per la penultima sezione, passiamo in rassegna l’aspetto tecnico del gioco. Sul motore grafico c’è veramente poco su cui fare polemica. Tradurre in tre dimensioni l’operato di Valentina Moscon e della sua talentuosa branca di Ubisoft Milano è di per sé una scommessa, ma il team di sviluppo l’ha vinta. Non vogliamo mentire sulle occasionali sbavature, ma se siamo qui per parlarne è proprio perché è la cura certosina riposta nel quadro d’insieme a renderle facili da notare (cutscene introduttiva di Midnite, ce l’abbiamo con te).

Il sonoro, poi, è un piccolo grande miracolo. Aver dedicato la nostra rubrica Musica & Videogiochi a due artisti su tre la dice lunga sulla qualità che vi potete aspettare da questa produzione. E come da pronostico, Grant Kirkhope e Yoko Shimomura sono in forma smagliante. Gareth Coker rimane al confronto identificabile più per esclusione che altro, ma ogni autore si è dedicato ai propri brani in modo tale che nessun accompagnamento risultasse fuori posto. Ci ha sorpresi il doppiaggio in italiano, totale per alcuni e parziale per tutti gli altri, ma l’effetto finale ha rievocato molti ricordi paragonabili alle produzioni Sony degli anni ’90. (E detto da chi vi scrive, è una cosa buona.)

Globale

Quel che abbiamo descritto è, a grandi linee, quel che vi attende nel gioco di base per un biglietto di ingresso da sessanta euro. Vedremo poi come si evolveranno le cose con l’uscita del season pass da trenta, incluso nella “gold edition” fissata a quota novanta. Tra presentazioni e interviste, il concetto espresso da Davide Soliani diverge leggermente dall’eco che gli ha fatto la sua ciurma. Da una parte, questo sequel promette di essere autentico nel portare avanti la fiaccola dell’originale. Però, dall’altra, l’idea è quella di stravolgerlo (nel senso buono) con migliorie che lo rendono quasi del tutto irriconoscibile.

Per noi, Ubisoft Milano ha realizzato l’impossibile: mantenere un’identità costante e in linea con il predecessore, accelerando sui punti di forza e buttando via quel che non serviva. Il risultato è un mix (in ogni senso) del quale, se quanto detto da Babich è vero, potremo rivedere un giorno la progenie. Per quanto riguarda il nostro sottotitolo, sul quale vi abbiamo tenuti sulle spine, dovreste sapere che Nintendo la Rivista Ufficiale era solita chiudere le sue recensioni con una valutazione in decimi: le Stelle. E, quindi, uscimmo a rivederle anche noi, ancora una volta, nel ricordo di un amore per il Regno dei Funghi tangibile tanto su quelle pagine quanto in questo capolavoro.

Questo era ciò che pensavamo noi. Voi però di che opinione siete? Ditecelo qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per leggere altre recensioni ed avere tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica e non solo. Per i vostri bisogni da gamer, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.