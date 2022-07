Recensione InWin N515: un case PC spaziale

In questo articolo andremo a vedere la recensione del case InWin N515. In Win si è sempre contraddistinta per portare qualità e novità nel mondo PC ci sarà riuscita anche questa volta? Scopriamolo insieme

Una diversa assegnazione degli spazi, sblocco rapido, un design unico e tanto altro ancora. Di cose da dire su questo cabinet ce ne sono davvero molte. Ovviamente non ci soffermeremo solamente sul lato estetico, ma andremo a discutere anche di pregi e difetti, di scelte di allocazione, gestione degli spazi, possibilità di build e tanto altro.

La prima cosa che salta all’occhio dando uno sguardo a questo case è la parte superiore che è tempestata da fasce di luci colorate. Questa soluzione è presente nella versione N del 515 (dove la N sta a significare Nebula) di conseguenza se non siete attratti da questa variante potrete scegliere di tenere buona la recensione escludendo questo dettaglio ed escludendo la N dal vostro acquisto.

Ovviamente noi, ringraziando InWin per averci dato la possibilità di scelta, abbiamo deciso di portare questa variante in modo da poter garantire una recensione più completa. Le scelte fatte per questo case sono davvero interessanti. Troviamo molta innovazione e qualche scelta che non si vedeva da molto tempo all’interno di un cabinet ma che risulta funzionale. Non si chiamerebbe recensione se non si facesse della critica e quindi parleremo anche delle cose che meno ci hanno convinto.

Packaging | Recensione InWin Nebula N515

La prima sorpresa la troviamo appena aperto il cartone. Oltre alle classiche protezioni in polistirolo ci ha fatto piacere trovare una copertura in tessuto che avvolge completamente il case e lo protegge da eventuali graffi.

Troviamo all’interno della confezione oltre all’ovvio cabinet, anche una bustina richiudibile con all’interno le viti, i distanziali e alcuna fascette in plastica, un comando per il sistema ARGB e per finire un manuale d’istruzioni. Importante sapere anche che già preinstallata troviamo una ventola ARGB da 120mm.

Cosa troviamo all’esterno | Recensione InWin N515

Dando un’occhiata distratta all’esterno del case la prima cosa che salta alla vista è l’effetto Nebula posto nella parte alta del cabinet: il vetro temperato con una colorazione nera fumè è abbastanza scura. Questa tonalità del vetro è abbastanza importante, il perché lo approfondiremo più avanti. Appena sopra il vetro che si rimuove con la semplice pressione di un tasto a blocco troviamo un filtro antipolvere con aggancio magnetico che nasconde la possibilità d’inserire un radiatore con grandezza massima di 360 mm oppure una serie di ventole (fino a tre) da 120 mm.

La paratia frontale si può facilmente rimuovere facendo una piccola pressione verso l’esterno. Non mancano davvero i filtri antipolvere che sono disseminati per il case nei punti strategici in maniera ottima e intelligente.

Continuando a parlare di possibilità d’installazione di ventole e/o sistemi di raffreddamento è bene ricordare che nella parte frontale si possono installare due ventole da 120 mm oppure un radiatore da 240 mm. Anche nella parte più bassa ci viene fornita la possibilità d’installare un radiatore (fino a 360 mm) oppure delle ventole (fino a tre da 120 mm) anche se la riteniamo una scelta quasi impossibile da poter sfruttare a dovere.

Nella parte più alta e frontale ecco i LED di notifica, il tasto di accensione, quello di reset e l’ingresso/uscita per microfono e cuffie. Inoltre trovano spazio due prese USB di tipo A 3.2 Gen 1 e una di tipo C 3.2 Gen 2×2.

Per quanto riguarda il lato sinistro (fronte case), come anticipato, troviamo una paratia in vetro che con un effetto oscurato richiama il design del cabinet. Nel fronte direttamente opposto, troviamo un’altra paratia, questa volta in metallo che si fa apprezzare per avere una trama traspirante.

Interno e installazione componenti | Recensione InWin N515

Per quanto riguarda l’interno, abbiamo davanti numerose possibilità. Come detto in precedenza, possiamo scegliere se montare una serie di due o tre ventole per il frontale e due per la parte superiore. Anche un eventuale dissipatore a liquido con annesso radiatore trova spazio tranquillamente.

Questo cabinet Nebula di InWin ci permette inoltre d’installare degli SSD da 2.5 pollici direttamente al fianco della nostra scheda madre.

A proposito della scheda madre, non ci ha fatto impazzire la scelta di non avere neanche un centimetro di spazio per nascondere i vari cavi che obbligatoriamente devono essere collegati nella parte bassa della Motherboard (come ad’esempio l’audio, le prese USB o i cavi per funzionamento del pannello frontale).

Sarebbe bastato davvero poco per avere la possibilità di nascondere tutti i cavi appena citati. Così facendo i cavi entrano da un lato e percorrono tutta la meridiana della scheda madre. Fortunatamente il vetro abbastanza scuro ne limita di parecchio la visione all’esterno ma per un maniaco della precisione e della possibilità di nascondere ogni centimetro di cavetteria come me è stato tutto abbastanza traumatico.

Un’altra scelta che proprio non convince è quella di posizionare l’alimentatore nella parte alta del case. Scelta che non si utilizza più da parecchi anni e che non si adatta alle configurazioni moderne. In questo specifico caso, nonostante l’installazione di un alimentatore full modulare come il Pure Power è stato abbastanza impegnativo sfruttare lo spazio concessoci per non far andare a finire i cavi dell’alimentatore dentro le ventole frontali. Sarebbe bastata una piccola paratia per farci evitare una quindicina di fascette. Scelte opinabili a parte le possibilità d’installazione sono davvero molte e forse darà un’idea più completa una scheda tecnica.

Tipo di cabinet : Mid Tower

: Mid Tower Compatibilità schede madri : 12″ x 13″ E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

: 12″ x 13″ E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Lunghezza massima VGA supportata : 385 mm (è pre-installato un supporto)

: 385 mm (è pre-installato un supporto) Altezza massima dissipatore : 160 mm

: 160 mm Connessioni : 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, HD Audio

: 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, HD Audio Compatibilità ventole : top 3 x 120 mm, posteriore 1 x 120 mm, inferiore 3 x 120 mm, frontale 2 x 120 mm

: 3 x 120 mm, 1 x 120 mm, 3 x 120 mm, 2 x 120 mm Compatibilità radiatori : Top 1 x 360 mm, posteriore 1 x 120 mm, inferiore 1 x 360 mm (Slim), frontale 1 x 240 mm

: 1 x 360 mm, 1 x 120 mm, 1 x 360 mm (Slim), 1 x 240 mm Dimensioni prodotto: 515 x 225 x 502 mm

Le possibilità sono davvero molte, possiamo scegliere davvero di configurare il nostro PC come meglio crediamo. Abbiamo la possibilità d’installare ventole o dissipatori per tutto il cabinet e anche schede video di grandi dimensioni trovano spazio tranquillamente. Stesso dicasi per alimentatori ed eventuali SSD da 3.5 o 2.5 pollici.

L’impatto estetico delle tre ventole (o del dissipatore a liquido) sul frontale unito al sistema Nebula offre un’ottima resa visiva. Ovviamente il gusto è sempre una cosa soggettiva ma la possibilità di scelta è assolutamente e oggettivamente sempre una buona cosa.

Per concludere possiamo dire che anche l’airflow è di buona qualità. La possibilità d’installare le ventole per far entrare aria fresca e uscire aria calda si unisce ai fori intelligentemente apportati al cabinet.

Conclusioni

In conclusione siamo davanti a un case che ci offre davvero molte possibilità. L’effetto Nebula è un tocco aggiuntivo che si allinea alle scelte di voler offrire un’esperienza diversa, inoltre con un dissipatore dello stesso tipo potrebbe tutto crescere in maniera esponenziale. Esperienza che continua grazie alle tre ventole poste sul frontale.

Le scelte di stile non sono le uniche ad averci colpito in maniera positiva. Infatti anche il vetro che non necessita di nessuna vite per essere per essere agganciato o rimosso ci ha colpito in maniera positiva e ci ha in qualche maniera affascinato.

Per contenere le dimensioni sono state fatte alcune scelte che non ci hanno fatto impazzire, come l’impossibilità di nascondere alcune cavi o la gestione di altri. Ma anche in questo caso il problema viene in parte mitigato con alcuni stratagemmi che abbiamo a disposizione.

Anche il prezzo un po’ alto (per un case che viene fornito con una sola ventola all’interno) non è sicuramente un punto a favore.

In conclusione bisogna mettere sulla bilancia alcune scelte atipiche che accrescono alcuni valori a scapito di altri e capire se i vantaggi superano gli svantaggi o viceversa, a voi l’ultima parola.

Il case InWin Nebula N515 è acquistabile al prezzo di 193.90 euro sullo store InWin.