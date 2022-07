Corsair XENEON UHD4K e QHD 240Hz: nuove spettacolari proposte!

Corsair ha ampliato oggi la famiglia di monitor gaming CORSAIR XENEON con due nuovi prodotti: CORSAIR XENEON 32UHD144 e XENEON 32QHD240

Corsair, ha ampliato oggi la famiglia di monitor gaming, e lo ha fatto con la gamma CORSAIR XENEON con due nuovi prodotti: CORSAIR XENEON 32UHD144 e XENEON 32QHD240. New entry che puntano a soddisfare le necessità dei più esigenti. Si propongono per il giocare che necessita di una spettacolare risoluzione UHD 4K o QHD con una frequenza di aggiornamento incredibilmente fluida a 240 Hz, entrambi i monitor offrono un design splendido, una visualizzazione brillante e le tecnologie innovative garantite dai prodotti XENEON. Conosciamo la famiglia XENEON, in quanto in passato abbiamo avuto il piacere di testare il modello 32QHD165, e da sempre l’obiettivo di questa famiglia è offrire prestazioni eccellenti a fronte di una grafica ai massimi vertici.

Da oggi i giocatori ed i creatori di contenuti possono contare su splendide immagini 4K offerte da un display ultrasottile da 32 pollici 3840×2160 IPS LED di XENEON 32UHD144, che si integra perfettamente con i colori vividi e con il realismo della tecnologia Quantum Dot, ed offre inoltre una copertura dello spazio cromatico 100% sRGB e 100% Adobe RGB.

Grazie all’HDR600, XENEON 32UHD144 è in grado di offrire un’ampia gamma di luminosità e di colori, per offrire un maggiore dettaglio sia nelle scene più scure che in quelle più luminose. Dotato di due porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-C e un hub USB 3.1 integrato per espandere la connettività, XENEON 32UHD144 aiuta a tenere in ordine le connessioni grazie al sistema di gestione gestione dei cavi Rapid<Route predisposto nel suo elegante supporto in alluminio pressofuso.

XENEON UHD 4K e QHD 240 Hz: le nuove spettacolari proposte di Corsair

Se la priorità è ottenere un’immagine fluida con un’elevata frequenza di aggiornamento, il nuovo Corsair XENEON UHD 4K XENEON 32QHD240 è proprio quello che stai cercando. Il suo pannello IPS LED da 32 pollici 2560×1440 assicura immagini straordinarie, mentre la frequenza di aggiornamento a 240 Hz ed il tempo di risposta di 1 ms sono in grado di tenere il passo con i frame rate incredibilmente elevati che le moderne schede grafiche sono in grado di offrire. XENEON 32QHD240 dispone inoltre di tecnologia Quantum Dot, può contare sull’ampio spettro di luminosità dell’HDR600, e si collega tramite USB Type-C, 2 porte HDMI 2.0, o DisplayPort 1.4.

Entrambi i nuovi monitor XENON sono certificati AMD FreeSync Premium e sono compatibili con NVIDIA G-SYNC, così da sincronizzare l’immagine con la scheda grafica, avere una visione chiara e nitida ed un input lag ridotto. In aggiunta, puoi goderti il tuo monitor senza preoccupazioni grazie alla garanzia Zero Dead Pixel di CORSAIR e alla garanzia di tre anni di XENEON. I modelli CORSAIR XENEON 32UHD144 e XENEON 32QHD240 sono già disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

I modelli CORSAIR XENEON 32UHD144 e XENEON 32QHD240 sono già disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Per le informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.