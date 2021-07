Recensione Pure Power 11 FM: 750W di pura qualità Be Quiet!

Recensione Pure Power 11 FM. Be Quiet! con questo alimentatore offre modello completamente modulare con un occhio sempre rivolto al design

Il Pure Power 11 FM della pluripremiata casa tedesca viene offerto in diversi tagli, quasi per tutte le esigenze, si parte da un taglio di 550W, 650W, e poi 750W.

Con questa PSU Be Quiet! vuole offrire sul mercato un prodotto affidabile, con un prezzo concorrenziale, senza rinunciare però alle comodità che un modello top gamma può restituire a chi è in cerca di una configurazione di tutto rispetto. Pure Power 11 FM offre inoltre un comparto di qualità costruttiva eccellente, cercando di garantire la miglior qualità.

Design e Unboxing | Recensione Pure Power 11 FM

L’alimentatore arriva in una confezione abbastanza scarna, troviamo l’essenziale e niente più. Troviamo i cavi, in particolare il connettore ATX di 20+4 pin da 550 mm, un 8 pin EPS12V da 600 mm, un 4+4 pin EPS12V da 600 mm, quattro cavi 6+2 pin PCIe da 500 mm, tre cavi SATA e l’alimentazione AC da 1400 mm.

L’alimentatore possiede una ventola da 120mm, che il brand tedesco assicura essere particolarmente silenziosa. La ventola è accompagnata da un elemento caratteristico nel design, un anello bianco che dona un tocco molto interessante.

Realizzato in alluminio, ha una qualità costruttiva assolutamente premium, anche gli ingressi per i cavi sono di ottima qualità. L’ingresso dei cavi è perfetto, come anche l’estrazione. Il nuovo prodotto è dotato di cavi piatti e neri per tutti i collegamenti comuni mentre di un cavo di alimentazione ATX 20 + 4 pin con una guaina nera. L’alimentatore ha delle dimensioni pari a 150 x 85 x 160 mm e pesa 1.57 kg.

Qualità al prezzo giusto | Recensione Pure Power 11 FM

Siamo difronte un modello 80 Plus Gold in termini di efficienza, 93.9% dichiara l’azienda. La PSU possiede una circuiteria di tutto rispetto, possiamo infatti trovare ben due rail da 12V, e diversi sistemi di protezione tra cui LLC, SR and DC-to-DC. Il fatto che esso sia completamente modulare vi permetterà di costruire una configurazione molto pulita.

Be Quiet! assicura piena compatibilità ad operazioni di overclock, anche con potenti GPU, essendo in grado di supportare per brevi lassi di tempi picchi di 850W.

I componenti utilizzati sono stati rivisti per offrire un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo, offrendo qualcosa dal prezzo competitivo. Ne sono venuti meno però componenti fondamentali quando di parla di alimentatori, come i condensatori, che non sono i tipici Giapponesi di prima scelta, troviamo infatti condensatori di media fattura, dei taiwanesi Teapo.

Questo alimentatore è basato su una piattaforma FSP, prodotta dall’OEM CWT, che è noto per produttore prodotti dal rapporto qualità prezzo modesto, prezzo contenuto e accessibile e performance adatte ai più. L’alimentatore è di tipo ATX12V v2.52. Ed è stato testato per un’erogazione continua a piena potenza fino a 40°C.

Per 3.3 V è in grado di erogare massimo 20 A, dunque 120 W, proprio come i 5 V, garantiti a 20°. Mentre con un primo Rail abbiamo un erogazione di 32A con il secondo abbiamo 28A, ad entrambe le potente riuscirebbe a mantenere costanti i 750W. Con 5 VSB invece abbiamo 3A e 15W.

All’interno il flusso d’aria è garantito. Troviamo un controller Standby PWM OB5282 prodotto da On-Bringht, un componente non tra i migliori, ma nella media. IL PCB è invece almeno Double-sided. Per i mosfet abbiamo invece un dei FCPF165N65S3 del 2017. Mentre lo Switching Controller è un CU6901VAC di TE Connectivity Ltd. I condensatori poi sono targati come 85 °C di massima resistenza nominale, condensatori che non riuscirebbero a supportare picchi per oltre 17 ms.

Utilizzo e funzionalità | Recensione Pure Power 11 FM

Test Bench utilizzata;

Case: Be Quiet! Silent Base 802

Be Quiet! Silent Base 802 Scheda Madre : MSI MPG B550 Gaming Plus

: MSI MPG B550 Gaming Plus Dissipatore: Be Quiet! Silent Loop 2 360mm

Be Quiet! Silent Loop 2 360mm CPU: AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 7 3800X GPU: Gigabyte 1050 TI

Gigabyte 1050 TI RAM: G.Skill Trident Z RGB 16GB 3000MHz

G.Skill Trident Z RGB 16GB 3000MHz SSD: Kingston A400

L’alimentatore, testato con questa build, si è mostrato un ottimo PSU da tutti i punti di vista. La sua modularità permette un istallazione pulita e veloce, e la struttura dei cavi è molto solida, compresa la loro qualità. Il cavo della scheda madre è telato, mentre gli altri sono piatti. In termini di silenziosità invece, Be Quiet! dichaira soli 24 dBA nei momenti di picco, davvero inudibile all’interno di tutta la build.

L’alimentatore ha retto alla perfezione ogni condizione, sia durate vari benchmarks eseguiti, sia durante programmi di StressTest protratti per sessioni di 20 – 25 minuti, che in condizioni di leggero overclock.

Conclusioni e prezzo

Come abbiamo visto questo prodotto possiede una scheda madre di media-alta qualità dal punto di vista delle specifiche, non spicca per componenti di prim’ordine, ma non vuole neanche esserlo, in quanto punta ad segmento di mercato che guarda a possibili acquirenti che non hanno nessuna intenzione di spendere molto.

Il grande aggiornamento del modello FM del Pure power 11 è ovviamente che ora è modulare al 100%. A parte questo, da quello che vediamo, questo è un bell’alimentatore, peccato per i soli 5 anni di garanzia. Peccato anche non aver trovato una modalità ibrida per l’attività della ventola.

Il nostro modello si trova anche a prezzi inferiori a 125 euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.