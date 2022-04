Nikon Z: nuovi firmware per le mirrorless

Nikon annuncia nuovi firmware per le fotocamere mirrorless di serie Z e altre novità ancora in fase di sviluppo

Sono disponibili nuovi firmware per la fotocamera mirrorless di punta Nikon Z 9 e per le fotocamere mirrorless Nikon Z 7II e Z 6II! Il firmware v.2.0 della Z 9 include una vasta gamma di aggiornamenti sviluppati per garantire alla fotocamera le massime prestazioni per foto e video. Il firmware v.1.4 per le fotocamere Z 6II e Z 7II migliora la messa a fuoco in fase di scatto e ripresa video. Inoltre, oggi Nikon presenta la scheda di memoria CFexpress da 660 GB (tipo B), in grado di supportare la registrazione video ad alta risoluzione e le alte velocità di scatto in sequenza della fotocamera Z 9.

Nikon Z: tutti i firmware disponibili

Per chi realizza video il firmware v.2.0 della fotocamera Z 9 include importanti novità. Si potranno registrare video RAW 8,3K/60p e sequenze Ultra HD a 4K/60p sovracampionate da 8K incredibilmente nitide. Sarà possibile effettuare registrazioni a 12 bit direttamente dalla fotocamera grazie a ProRes RAW HQ (fino a 4K/60p) o al nuovo formato N-RAW di Nikon (fino a 8K/60p e 4K/120p). Altre nuove funzionalità, che rispondono alle richieste dei professionisti che utilizzano la Z 9, includono un monitor a forma d’onda, un indicatore cornice REC rossa e un menu “i” personalizzato per una comoda visualizzazione delle impostazioni video durante la ripresa.

Il firmware 2.0 della fotocamera Z 9 offre anche aggiornamenti chiave anche per la ripresa di immagini. Grazie all’aggiornamento, è possibile personalizzare le impostazioni AF utilizzando fino a 20 modelli selezionabili di AF area estesa e attivare una frequenza di aggiornamento più elevata (fino a 120 fps) per il display nel mirino elettronico (3000 nit) della fotocamera. Altre nuove funzioni includono Pre-Scatto Capture e la possibilità di richiamare le posizioni di messa a fuoco utilizzando più pulsanti della fotocamera.

Per le fotocamere Z 6II e Z 7II, il firmware v.1.4 perfeziona l’algoritmo area AF auto per una migliore messa a fuoco dei soggetti in primo piano posizionati al centro del fotogramma. Inoltre, il supporto della messa a fuoco manuale lineare consentirà a chi riprende video di riprodurre con estrema precisione la distanza di messa a fuoco dal punto A a quello B. Inoltre, entrambe le fotocamere saranno compatibili con il telecomando Bluetooth ML-L7 di Nikon.

Infine, oggi è stata anche lanciata la nuova scheda di memoria ad alta capacità CFexpress da 660 GB (tipo B) di Nikon, compatibile con la fotocamera Z 9. Realizzata per soddisfare le esigenze di chi cattura immagini in sequenza ad alta velocità e registra video oltre 8K a un numero di fotogrammi per secondo molto elevato, raggiunge velocità di lettura fino a 1700 MB/s e velocità di scrittura fino a 1500 MB/s.

Firmware v.2.0 per la fotocamera Z 9

Video 8,3K/60p direttamente dalla fotocamera: registrazione interna di video RAW 8,3K in ultra-fluido 60p. Effettua riprese in formato N-RAW per registrare video da 8,3K (8256×4644 pixel) ad altissima risoluzione utilizzando l’intera ampiezza del sensore Z 9.

UHD 4K sovracampionato da 8K: registrazione di sequenze Ultra HD 4K/60p sovracampionate da 8K incredibilmente nitide.¹

RAW a 12 bit direttamente dalla fotocamera: con il formato ProRes RAW HQ (fino a 4K/60p) o il nuovo formato N-RAW di Nikon (fino a 8K/60p e 4K/120p).

Monitor a forma d’onda: verifica le esposizioni complesse a colpo d’occhio durante le riprese N-Log o RAW.

Menu i personalizzato: consente di visualizzare contemporaneamente tutte le impostazioni video principali sul monitor. Conferma la risoluzione e la frequenza di scatto con lo schermo superiore della fotocamera.

Cornice REC rossa: quando si preme il pulsante REC video, sul monitor viene visualizzata una cornice REC rossa.

Fotogrammi 8K: estrae fotogrammi consecutivi ad alta risoluzione da una sequenza 8K di un massimo di 10 secondi.

Fino a 20 modelli AF area estesa selezionabili: consente di focalizzarti sull’azione e di evitare disturbi come la presenza di ostacoli o reti da tennis.

EVF-frequenza di aggiornamento fino a 120 fps: per il luminoso (3000 nit) display del mirino elettronico della fotocamera. Ideale per la ripresa di soggetti in rapido movimento, come le automobili da corsa.

Richiamo della messa a fuoco: assegna la posizione di messa a fuoco a più pulsanti della fotocamera. Ciascuno di essi può richiamare una diversa posizione di messa a fuoco o la stessa posizione di messa a fuoco.

Pre-Scatto Capture: registra le immagini per un massimo di un secondo prima che venga premuto completamente il pulsante di scatto. Imposta una sequenza post-scatto per continuare per un massimo di 4 secondi.

Firmware v.1.4 per Z 7II e Z 6II

Area AF auto migliorata: migliore rilevazione e messa a fuoco dei soggetti in primo piano al centro del fotogramma.

Supporto della messa a fuoco manuale lineare: i videomaker possono riprodurre con precisione la distanza di messa a fuoco dal punto A a quello B.

Compatibilità con il telecomando Bluetooth ML-L7 di Nikon: consente di controllare le principali funzioni della fotocamera durante le riprese a distanza. Include pulsanti separati per lo scatto e la registrazione di video.

Nikon: altre novità per i possessori di mirrorless serie Z

Non sono finite le novità per i possessori di mirrorless serie Z, infatti Nikon sta sviluppando l’impugnatura remota Nikon MC-N10 per fotocamere mirrorless con innesto Z-Mount di Nikon.

L’impugnatura remota MC-N10 è un telecomando che consente di controllare le fotocamere mirrorless Nikon Z tramite una connessione cablata. È in grado di gestire varie funzioni, aumentando l’efficienza ed espandendo le possibilità delle Nikon Z in fase di ripresa video quando si opera in una piccola troupe. Supporta inoltre lo scatto di fotografie.