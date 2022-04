Kojima Productions: smentita l’acquisizione Sony, nell’aria quella Xbox

Continuamente conteso tra Sony e Xbox, Hideo ha l’idea di smentire l’acquisizione: Kojima Productions resterà ancora uno studio indipendente

La tiritera di Kojima Productions e della presunta acquisizione per mano di Sony o Xbox va avanti da ormai un anno. Nel caso delle console Microsoft, si tratterebbe di un’esclusiva concepita come titolo puramente per il cloud. Lo scorso luglio il giornalista ed insider Jeff Grubb ha parlato di un accordo ormai pressochè completo. Tuttavia non ci sono stati annunci ufficiali in merito. Non che questo abbia fermato in alcun modo Grubb, che nell’ultimo episodio del suo GrubbSnax ha parlato di un accordo ancora in corso “almeno fino a due settimane fa”. Per non dire niente dell’ultimo tweet del game designer…

Né Xbox né Sony: Kojima Productions non prevede alcuna acquisizione

Stamattina, Hideo Kojima ha voluto confondere un po’ le acque twittando un’immagine contenente le varie IP di Sony: in seguito, senza alcuna implicazione per Xbox, il game designer ha smentito le voci sull’acquisizione del suo studio Productions. In merito ad esse, Jeff Grubb ha semplicemente fatto spallucce. Stando a lui, gli accordi sulle esclusive non implicano alcun tipo di assorbimento. In altre parole, la smentita di un rumor di portata astronomica non ha zittito del tutto le voci in merito a una “semplice” esclusiva. Al contrario, prevediamo piuttosto di sentirne parlare ancora molto a lungo.

I’m sorry for the misunderstanding, but KOJIMA PRODUCTIONS has been and will continue to be an independent studio. https://t.co/2M0n4ogRaa — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) April 15, 2022

I rumor precedenti circa il progetto di Kojima per Microsoft riguardavano un titolo legato a una IP esistente nel palinsesto delle console dalle tinte smeraldo. Di recente, inoltre, il titano di giada ha fondato uno studio interamente legato al cloud. Lo scopo è quello altisonante di “unire dei team esperti nello sviluppo videoludico per dare vita a titoli su cloud e, con essi, esperienze senza precedenti per i giocatori”. Come sempre, trattandosi di rumor, vi invitiamo a prendere con le pinze tutto ciò che riguarda questa complessa situazione. Se Abandoned ci ha insegnato qualcosa, è che pazienza e cautela vanno a braccetto.

