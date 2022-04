Cyberpunk 2077: CDPR conferma, l’espansione arriverà nel 2023

Nelle scorse ore, CD Projekt Red ha confermato che la prima, vera, espansione di Cyberpunk 2077 non arriverà quest’anno, bensì nel 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli

Di Cyberpunk 2077 si è parlato moltissimo, specialmente nel corso dell’anno passato, come di un titolo che ha fallito miseramente le aspettative di fan, critica e videogiocatori tutti. Ed è in parte vero, considerando il lancio disastroso a cui CD Projekt Red è andata consapevolmente incontro, specialmente per quel che riguarda le versioni “old-gen” del titolo (ricordate quando Sony ritirò la versione PlayStation 4 dallo Store?). Nonostante tutto, però, l’azienda ha promesso di continuare a lavorare alla sua opera, che, tralasciando le gravissime problematiche tecniche e le promesse mancate (un pensiero anche al resuscitato No Man’s Sky), risulta comunque essere una buona avventura. Trovate la nostra recensione qui.

Ci si aspettava anche delle espansioni, già annunciate dalla stessa azienda, ma che sono state via via rimandate perché gli sviluppatori sono tutt’ora al lavoro per la risoluzione dei gravi problemi che attanagliano Cyberpunk 2077. Patch su patch, miglioramenti su miglioramenti, ma l’espansione a pagamento promessa sin dall’inizio (e che è già in sviluppo da un po’) tarda a farsi vedere. CD Projekt Red è anche attualmente in espansione per nuovi progetti, quindi non ci aspettavamo sicuramente buone notizie in merito al DLC. Ed infatti così è stato.

As it was mentioned in @CDPROJEKTRED_IR financial call moments ago, Cyberpunk 2077's upcoming expansion will arrive in 2023. Please stay tuned for more details coming later this year 🦾 https://t.co/rq1w6RDTDL — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) April 14, 2022

Cyberpunk 2077: niente espansione prima del 2023

Tramite un post su Twitter, l’azienda ha annunciato che ci vorrà ancora un po’ di tempo per vedere il DLC di Cyberpunk 2077, che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2023, disilludendo tutti coloro che ancora speravano in questo 2022. CD Projekt Red non ha specificato se sarà l’unica espansione a pagamento che vedremo per il gioco, anche se prima del lancio si era parlato di un trattamento simile a The Witcher 3, che ne aveva viste arrivare due.

Espansione o non espansione, CD Projekt ha anche annunciato che Cyberpunk 2077 ha venduto un totale di 18 milioni di copie in tutto il mondo. Un buon numero, sicuramente, ma che sarebbe potuto essere infinitamente superiore, considerando la portata dell’hype che aveva attorniato il titolo poco prima del lancio. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!