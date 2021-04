Gli attori Hugh Jackman e Laura Dern sono stati scelti per recitare in The Son, il sequel di The Father, del regista Florian Zeller

Hugh Jackman e Laura Dern saranno i protagonisti di The Son, una sorta di sequel del film drammatico nominato all’Oscar The Father, dello sceneggiatore e regista Florian Zeller.

Adattamento di Le Fils, opera teatrale dello stesso Zeller, The Son ruoterà attorno alla figura di Peter (Jackman) e alla sua nuova vita con Emma e il loro bambino. La loro esistenza viene scombussolata dal ritorno della ex moglie di lui, Kate (Dern), che porta con sé una sorpresa del tutto inaspettata, il loro figlio adolescente, di nome Nicholas.

Il giovane, che marina la scuola da mesi, è problematico, distante e arrabbiato. Peter ci prova a essere un bravo padre cercando di aiutare suo figlio nei momenti intimi e familiari. Ma il peso della situazione di Nicholas porta l’intera famiglia verso una rotta pericolosa.

The son: le parole del regista e dei produttori del film

A proposito del film, lo scrittore e regista Florian Zeller ha così dichiarato:

The Son è una storia profondamente umana con cui credo tutti possiamo entrare in empatia. Spero che il pubblico sarà profondamente commosso dal viaggio emotivo di questa famiglia. Sia Hugh che Laura trasmettono naturalmente grande calore, compassione e vulnerabilità portando il pubblico a empatizzare coi protagonisti e sentire ogni momento. La storia è ambientata in una New York vibrante e molto viva, e la città stessa diventa un personaggio a tutto tondo. Il film dovrebbe farci chiamare la famiglia e gli amici per dire loro che sono completamente amati e mai soli.

Anche Iain Canning e Emile Sherman di See-Saw, la compagnia di produzione del film insieme a Film4, hanno espresso la propria opinione sulla produzione:

Avendo avuto la fortuna di vedere The Father al Sundance 2019, sapevamo che Florian era un regista di talento unico. The Son è una storia che deve essere raccontata. Attraverso l’esame della condizione umana e delle nostre vulnerabilità, questo film colpirà il pubblico e lascerà un segno indelebile in tutti coloro che lo vedranno.

Un film che si prospetta davvero interessante con degli interpreti straordinari.