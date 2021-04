Brawlhalla: Reno è la 53° Leggenda

Ubisoft ha annunciato che il cacciatore di taglie spaziali Reno è la 53° Leggenda di Brawlhalla che sogna di mettere da parte abbastanza soldi per comprarsi un piccolo ranch sul fiume Ifing

Sviluppato da Blue Mammoth, Brawlhalla è un epico gioco di combattimenti free-to-play che vede i giocatori impegnati a combattere per la gloria nelle arene del Valhalla. Con oltre 50 personaggi diversi, tra cui il nostro Reno, è possibile optare per modalità giocatore singolo o in cooperativa, oltre a scegliere tra varie competizioni online e in locale.

Il gioco è disponibile per Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, dispositivi iOS e Android. Vediamo ora gli attacchi speciali della nuova Leggenda.

Brawlhalla: ecco gli attacchi speciali di Reno

Su Brawlhalla, Reno attaccherà dunque le tante schiere di nemici a colpi di blaster ed Orb, vediamo un po’ quali sono nel dettaglio.

Attacchi speciali con Blaster

Attacco speciale neutrale – attacca con i suoi quattro Blaster, poi spara quattro raggi di energia in aria

Attacco speciale laterale – vola in avanti e spara in continuazione altri giganteschi colpi di energia

Attacco speciale verso il basso – vola in alto e volteggia sul posto continuando a sparare mentre cerca di intrappolare gli avversari nei suoi colpi di energia

Attacchi speciali con Orb

Attacco speciale neutrale – usa la corda di energia per colpire i nemici, poi il suo Orb subentra per inchiodarli con una gigantesca esplosione

Attacco speciale laterale – vola in avanti facendo volteggiare il suo Orb attorno alla testa come un lazo di energia

Attacco speciale verso il basso – salta e piroetta in avanti lanciando il raggio di energia del suo Orb sotto di sé. Se ci riesce, trafigge i nemici

