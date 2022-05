Land Shark: il trailer del film cinese sugli squali

Arriva un nuovo film dedicato agli squali: il monster movie cinese Land Shark. Andiamo a vedere il trailer della pellicola.

Arriva un nuovo capitolo della trattazione cinematografica degli squali, uno dei soggetti più amati dal cinema dedicato ai monster movies. Land Shark è la proposta cinese al genere, un film che esaspera un filone che già negli ultimi anni, con la saga di Sharknado, è andato ben oltre i limiti della verosimilità. Land Shark porta il mostruoso squalo a sopravvivere anche fuori dall’acqua, seminando il panico anche sulla terra ferma oltre che nelle distese blu marine: andiamo a scoprire i dettagli del film.

Land Shark: il trailer del film

Il trailer di Land Shark ci porta a conoscere meglio il nuovo film diretto dal regista cinese Cheng Si-Yu. Il film si è guadagnato anche la distribuzione americana, attirando molta curiosità proprio per le peculiari caratteristiche che offre. Lo squalo infatti viene portato fuori dal suo habitat naturale, non è più una minaccia marina, ma diventa una vera e propria macchina da guerra concepita da alcuni scienziati che poi abbandonano la creatura a sé stessa.



Questa dunque, come nei più classici dei monster movies, inizia a mietere vittime e a seminare scompiglio grazie alla sua incredibile dote di riuscire a sopravvivere anche fuori dall’acqua. Si aggiunge un nuovo capitolo al filone dei film con gli squali, un sottogenere che ha un grande caposaldo di riferimento, che è ovviamente Lo squalo di Steven Spielberg, e che poi si è sviluppato non sfiorando nemmeno però la qualità di quell’illustre precedente.



Dopo la saga di Sharknado e altri progetti sparsi come Paradise Beach con Blake Lively e Shark – Il primo squalo con Jason Statham, arriva dalla Cina Land Shark. Ecco, dunque, di seguito il trailer del nuovo monster movie sugli squali diretto da Cheng Si-Yu.

