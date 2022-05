JBL: Festeggia la Mamma con il sound

Festeggia la mamma con il sound JBL! Auricolari e speaker, quando la tecnologia è protagonista anche nella Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, JBL iconico brand specializzato nell’offrire agli utenti un suono di qualità superiore, propone una serie di prodotti tech da regalare alle proprie mamme. Combinando una batteria di lunga durata e nuove linee di design. Tra auricolari e speaker, la musica è colonna giusta per ringraziarle di tutto.

Anche se un solo giorno non è sufficiente per ringraziarla di tutto il suo affetto, la Festa della mamma è sicuramente l’occasione perfetta per ricordarle quanto sia importante e quale miglior modo se non con un piccolo regalo.

JBL Live Pro+

Per le amanti della musica che non vogliono rinunciare alla praticità e al design, gli auricolari JBL Live Pro+ sono il regalo perfetto. Grazie alla funzione Smart Ambient con cancellazione del rumore adattiva, permettono di vivere un’esperienza avvolgente in compagnia della propria musica preferita. Il microfono beamforming insieme ad un terzo microfono per la riduzione dei rumori circostanti, permette facilmente di passare dalla musica alle chiamate di gruppo.

Tutti i comandi sono sull’auricolare, per gestire musica e chiamate semplicemente con un dito. L’autonomia fino a 28 ore e la ricarica wireless rapida compatibile Qi permettono di sfruttare le cuffie durante tutto l’arco della giornata. Le JBL Live Pro+ sono disponibili su jblstore.it e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €179,99. Nelle tre colorazioni disponibili nero, bianco e rosa.

JBL Charge 5

Per le mamme che amano ballare, magari con i propri figli e anche per coloro che amano allenarsi gli speaker, JBL garantisce la miglior qualità del suono regalando un’atmosfera magica. JBL Charge 5, dalla classica forma rettangolare ed angoli tondeggianti, dispone di un tweeter separato e doppi radiatori passivi per una chiarezza audio ineguagliabile.

Disponibile in diverse colorazioni (Rosso, Verde o Teal), grazie alla funzione JBL PartyBoost, è possibile collegarlo ad altoparlanti portatili JBL compatibili in modo da amplificare ulteriormente il suono. Per una carica di energia. JBL Charge 5 è disponibile su jblstore.it e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €199,99.

JBL Clip 4

Il JBL Clip, super compatto, ha un nuovo look vivace perfetto per le persone più attente allo stile. Offre 10 ore di autonomia e regala bassi vigorosi. Ora impermeabile sia all’acqua che alla polvere, assicura la colonna sonora perfetta sia al sole che sulla neve.

Il moschettone integrato è stato rinnovato con materiali più resistenti e un design che rende ancora più facile agganciarlo alla borsetta o alla bicicletta. La palette di otto colori permette di soddisfare anche i modaioli più appariscenti diventando l’accessorio perfetto per completare l’outfit. JBL Clip 4 è disponibile su jblstore.it ad un prezzo di €59,99.

JBL Pulse 4

Per le mamme più attente al design e che amano vivere la casa al ritmo di musica,ecco il JBL Pulse 4. Grazie allo straordinario gioco di luci LED a 360° risplenderà di luce propria, assicurando musica fino a 12 ore con una singola ricarica. Inoltre, grazie all’app JBL Connect sarà possibile cambiare i colori e le animazioni a ritmo di musica.

Questo speaker consente di dare la giusta carica anche durante i momenti di vita casalinghi. JBL Pulse 4 è disponibile su jblstore.it e presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo consigliato di €249,99.

