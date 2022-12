Kate Hudson nell’universo Marvel? Le sue parole

Kate Hudson svela se prima o poi potrebbe unirsi al mondo dei supereroi del Marvel Cinematic Universe

Passano gli anni, ma l’universo cinematografico della Marvel sembra non avere alcuna intenzione di fermare la propria espansione. L’anno appena terminato ha visto l’arrivo di grandissimi film come il secondo capitolo di Black Panther e serie amatissime come Ms Marvel e She-Hulk. Il futuro è però ancora più grandioso, con tantissimi film e serie tv pronti ad arricchire l’universo dei supereroi della casa delle idee, che sta per entrare nella fase clou della saga del multiverso. L’MCU promette di espandersi ancora e a tal proposito, una grande attrice di Hollywood ha detto la sua su un eventuale coinvolgimento in un progetto di qualche tipo. Kate Hudson, vincitrice del Golden Globe nel 2001 con Quasi famosi, ha infatti raccontato a Variety di aver ricevuto un invito a entrare nel mondo Marvel e ha svelato che se arrivasse la giusta offerta la prenderebbe assolutamente in considerazione, perché l’idea di entrare nell’MCU la divertirebbe tantissimo.

Anche Kate Hudson strizza l’occhio, intanto, alla Marvel e dopo le sue dichiarazioni diverse fonti oltreoceano si sono mosse per capire quale potrebbe essere il ruolo ideale per lei. Secondo Screenrant, sul piatto potrebbe esserci il personaggio di Sue Storm, la Donna Invisibile, nel film sui Fantastici 4. Uno scenario che sta già mandando in visibilio i fan.

Kate Hudson e il legame con la Marvel

Kate Hudson ha racconto che l’invito a unirsi ai ranghi dei supereroi della casa delle idee è arrivata dal suo fratellastro, Wyatt Russell, che ha esordito nel ruolo di John Walker nella serie Falcon and the Winter Soldier. Insomma, il legame diretto già esiste e l’attrice ha dato la sua disponibilità, chissà che presto non vedremo anche Kate Hudson unirsi al già ricchissimo mondo Marvel.

Intanto l’MCU si prepara a un 2023 molto pieno. Ci sarà la corsa agli oscar di Black Panther: Wakanda Forever, poi la presentazione dei vari progetti che si avvicenderanno, che avranno il compito di penetrare a fondo nei meandri della saga del multiverso, scoprendo qualcosa in più sul grande cattivo Kang. Da Loki 2 a Secret Invasion, fino ai terzi capitoli di Ant-Man e di Guardiani della Galassia. Sarà un 2023 decisamente ricco in casa Marvel.

I prossimi progetti Marvel

