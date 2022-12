Sifu: in arrivo su Xbox e PC nel 2023

Vi piacciono le mazzate vecchio stile? Bene, allora Sifu è il titolo che fa per voi ed è in arrivo per Xbox e PC il prossimo anno

Il titolo Sifu, sviluppato dallo studio francese Sloclap, è quello che gli appassionati di titoli e film di arti marziali stavano aspettando da un po’ di tempo a questa parte su un’altra carrellata di console. Bene, l’attesa è quasi finita, basta aspettare ancora pochi mesi, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!

Il titolo di quest’anno aveva già fatto la sua comparsa sulle principali console del mercato, come PS4 e PS5 a febbraio e Nintendo Switch a novembre, ma sembra che ce ne fossero alcune che ancora mancavano all’appello. Queste sono infatti Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite servizio Steam, prima era presente solo nello store della Epic Games, ma nessun problema perché il suo arrivo è previsto per marzo 2023.

Inoltre ci sarà anche una nuova modalità Arenas dove, i giocatori, potranno guadagnare sempre più ricompense mentre affrontano orde su orde di nemici grazie alle loro abilità. Come dichiarato dallo stesso team di Sloclap a IGN, questa modalità permetterà di ottenere anche nuovi trucchi ed outfit da usare in gioco. Per non parlare poi delle mosse alternative che verranno inserite nel “dizionario” del Kung Fu tradizionale.

I'm sure you never had any doubt the day would come…

New content? 👀

New platforms? 👀👀

IT. IS. HAPPENING! 🔥

Check out our latest #Sifu REVEAL TEASER over at @IGN's website! https://t.co/ZydrR5aUvj

Wishlist on Steam: https://t.co/6ykTM44kGm https://t.co/VSrkf0bJSn pic.twitter.com/7kU0RN2tzM

— SifuGame (@SifuGame) December 20, 2022