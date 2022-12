Peter Pan & Wendy: Disney presenta i protagonisti

Peter Pan & Wendy è il nuovissimo live action di Disney. Scopriamo insieme le prime immagini e i protagonisti apparsi in un breve teaser

Dopo Aladdin, Mulan e Pinocchio (solo per citarne alcuni), un altro classico Disney si appresta a diventare un film interpretato da attori in carne ed ossa. Si tratta di Peter Pan, che nel 2023 andrà ad aggiungersi alla lunga lista di classici d’animazione riportati in auge in questi ultimi anni. La nuova pellicola, una rivisitazione del grande successo del 1953, avrà il titolo di Peter Pan & Wendy e sarà disponibile in streaming. Nel frattempo Disney ha già mostrato una brevissima anteprima di ciò che ci aspetta, attraverso un video di pochi secondi.

Il teaser trailer

Dura poco più 30 secondi il nuovo filmato promozionale, realizzato da Disney per presentare tutte le nuove uscite del 2023. Tra titoli più attesi, come The Mandalorian, Loki e Black Panther: Wakanda Forever, spunta un altro titolo interessante: Peter Pan & Wendy. Già questo fa capire che si tratta di un film sul simpatico bambino che non voleva crescere e la sua amica Wendy. Per ora le notizie non sono molte, ma una cosa è certa, con questo nuova pellicola verremo ricatapultati nell’Isola che non c’è, assieme a tutti i suoi simpatici personaggi.

Nel brevissimo video facciamo conoscenza di questo nuovo Peter Pan, di Wendy e dei suoi due fratellini che appaiono proprio sorpresi di vedere Peter. Abbiamo poi un piccolo assaggio della nave dei pirati di Capitan Uncino, dove Wendy è alle prese con un combattimento.

Il cast di Peter Pan & Wendy

Dal filmato, scopriamo che in questo nuovo film Peter Pan sarà interpretato da Alexander Molony, conosciuto per aver prestato la propria voce in alcune pellicole d’animazione; al suo fianco Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter, 2016) nei panni di Wendy. Nel cast spuntano anche nomi di spicco come Jude Law che interpreterà Capitan Uncino, mentre Jim Gaffigan sarà Spugna. Ultima, ma non per importanza, Yara Shahidi che vestirà i panni della piccola Campanellino.

Il film è diretto da David Lowery, che ha preso parte al progetto anche come co-sceneggiatore; al suo fianco Toby Halbrooks. Le riprese, che si sono svolte principalmente in Canada, si sono concluse nel 2021; parecchio tempo se si pensa che la pellicola era già in cantiere dal 2016. Nel frattempo, altri live action sono stati annunciati, oltre alla chiacchieratissima Sirenetta, sembrerebbe ci siano in programma rifacimenti riguardanti Hercules, Il gobbo di Notre Dame, La spada nella roccia, Gli Aristogatti, Bambi e Lilo & Stitch.

