Disney: in arrivo una nuova principessa dall’India

Il mondo Disney sta per arricchirsi con una nuova principessa, proveniente dall’India e pronta a esordire in live action

È in arrivo un nuovo interessantissimo progetto della Disney. Secondo quanto riportato da Deadline, la casa di Topolino ha affidato alla regista Gurinder Chadha l’incarico di un progetto in live action, in versione musical incentrato su un’inedita principessa e ambientato in India. Poche le altre informazioni al momento, considerando anche che si tratta di un progetto da confermare in via ufficiale e ai suoi albori. Emerge, però, forte il sentimento che ha animato la produzione Disney negli ultimi anni, ovvero l’inclusione e la diversificazione della propria proposta. Dopo gli arrivi di personaggi come Vaiana, Tiana e Raya, una nuova principessa farà il suo esordio, portando con sé tutto il fascino del mondo indiano.

Come detto, sono pochissimi i dettagli al momento noti sul progetto. La grande novità è rappresentata, comunque, dalla formula in live action, una via inedita per presentare una principessa, ma testimonianza di come la Disney voglia puntare con forza su questo format. Il film sarà un musical e probabilmente si baserà, come riportato da Screenrant, un una principessa della lunga e ricca storia indiana. I dettagli sono tutti da scoprire, ma anche se in fase embrionale il progetto sembra già essere molto intrigante.

Disney: le prossime uscite

In attesa di conoscere la prossima principessa indiana, cogliamo l’occasione per andare a ripercorrere le prossime uscite firmate Disney. Al cinema in questi giorni c’è Strange World, cartone animato che sta raccogliendo un ottimo consenso da parte del pubblico e della critica, il quale sarà l’ultimo grande prodotto del 2022, prima di un 2023 ricco di novità. Vedremo a maggio l’attesissimo live action de La Sirenetta, che tante inutili polemiche ha suscitato sul web. A giugno sarà invece tempo del nuovo lungometraggio Pixar, Elemental, incentrato sui quattro elementi della natura.

Nella seconda metà del prossimo anno vedremo l’attesissimo remake de La casa dei fantasmi, fortunato successo del 2003 con Eddie Murphy e ispirato alla famosissima attrazione Disney. Infine, verso la fine dell’anno spazio a Wish, il film d’animazione chiamato a celebrare il centenario della Disney raccontato le origini della mitica stella dei desideri.

