Si, chef: le clip italiane del film

In vista dell’uscita al cinema arrivano le clip italiane di Si, chef – La Brigade, che gettano un primo sguardo al film

Uscirà domani 7 dicembre Si, chef – La Brigade, commedia francese firmata da Louis Jean-Petit, autore de Le invisibili. Il film è viene distribuito da I Wonder Pictures, che ha anche rilasciato le prime clip italiane che permettono di gettare un primo sguardo alla pellicola. Si, chef è una commedia molto emozionante che prende vita in cucina, dove si mescolano le vite della cous-chef Cathy e di una multietnica banda di giovani i quali, grandi appassionati di cucina, troveranno il modo attraverso il cibo di tornare alle proprie origini.

Si, chef: trama e cast

I protagonisti della pellicola sono due volti noti del cinema francese e non solo: François Cluzet, protagonista di uno dei film più amati della filmografia transalpina come Quasi Amici, e Audrey Lamy, che vanta un trionfo al Premio Cesar nella sua carriera. La trama ruota intorno, come detto, a Cathy, una cous-chef di 40 anni che coltiva il sogno di aprire un ristorante stellato. Tuttavia, presto la donna si rende conto di tutte le difficoltà che contrassegnano questo mondo, tra l’esigenza di far quadrare i conti e tutte le complicazioni organizzative che le si presentano.

Così, per rilanciarsi, Cathy accetta un lavoro fuori città in una mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti. La chef inizialmente è molto poco entusiasta del nuovo lavoro, ma col tempo grazie alla sua passione e alla sua abilità in cucina diventa un punto di riferimento per molti giovani che si appassionano anche loro. Nel nuovo ruolo di mentore, Cathy riscoprirà l’amore per la cucina e instaurerà un vero e proprio rapporto di amicizia con quei migranti con cui condivide il lavoro in famiglia. Una commedia dolce e divertente, capace di restituire uno sguardo inedito sul mondo della cucina.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.