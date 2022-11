Elemental: il primo trailer mostra il nuovo film Pixar

Gettiamo un primo sguardo a Elemental, nuovo film Disney Pixar in uscita nel 2023 che si mostra col primo trailer

Atteso a lungo, è arrivato finalmente il primo trailer di Elemental, il nuovo film della Disney Pixar che uscirà nel 2023 nelle sale cinematografiche italiane. La pellicola porta la firma di un grande nome dello studio d’animazione, Peter Sohn, che ha collaborato alla quasi totalità dei film realizzati dalla Pixar. Si sanno pochi dettagli su Elemental, che come detto uscirà nel corso del 2023 e vede come protagonisti Ember e Wade, due abitanti di Element City, la città in cui convivono i quattro elementi: fuoco, acqua, aria e terra. I due, con due caratteri decisamente diversi, vivranno un’amicizia che cambierà per sempre le loro prospettive sul mondo. In attesa di ulteriori dettagli, ecco il primo trailer italiano del film:

Non solo Elemental: tutti i film Disney in uscita

In occasione dell’uscita del trailer di Elemental, andiamo alla scoperta di tutti i prossimi film Disney che vedremo sul grande schermo e sulla piattaforma di Disney Plus. Il 23 novembre sarà il turno di Strange World – Un mondo misterioso, un’avventura in una terra inesplorata e ricca di pericoli, dove la famiglia Clade s’imbatterà in una serie di creature fantastiche. Poi, nel 2023 oltre a Elemental vedremo il live action de La Sirenetta, che ha generato parecchio dibattito a causa della presenza di Halle Bailey come protagonista. Il film uscirà il 24 maggio 2023 nelle sale cinematografiche.

A giugno dovrebbe essere il turno di Elemental, seguito ad agosto dal remake de La casa dei fantasmi, il film tratto dalla celebre attrazione Disney che ha avuto già una sua fortunata versione nel 2003 con Eddy Murphy. Ci dirigiamo poi verso la fine del 2023, quando uscirà il classico Disney Wish che, in occasione del centenario della Walt Disney, celebrerà le origini della mitica stella dei desideri. Questi sono i film Disney in programma per il 2023 e per questo finale di 2022, oltre ovviamente alle uscita Marvel, Star Wars e Fox.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.