Disney+ Day: una speciale offerta per festeggiare l’evento

In occasione del Disney Plus Day, una celebrazione globale per festeggiare i due anni della piattaforma, ci sarà una speciale offerta sull’abbonamento Disney+

Venerdì 12 novembre, The Walt Disney Company ospiterà il Disney+ Day, una celebrazione globale che prenderà vita in tutte le dimensioni dell’azienda. Gli abbonati a Disney+ potranno vedere nuovi contenuti, di tutti i marchi iconici del servizio: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui: per chi volesse provare la piattaforma per la prima volta, ci sarà una speciale offerta. L’abbonamento mensile Disney+ sarà infatti disponibile a soli 1,99€, invece di 8,99€.

Disney+ Day: le novità proposte

Tra i contenuti presenti da novembre, ci saranno la premiere in streaming di “Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings” dei Marvel Studios, l’amato film d’avventura Disney per famiglie “Jungle Cruise” e il nuovo film Disney+ Original “Home Sweet Home Alone”, una rivisitazione del popolare franchise natalizio.

Inoltre potremo vedere una nuovissima serie originale di cortometraggi dei Walt Disney Animation Studios chiamata “Olaf Presents”, che vede l’amato pupazzo di neve di Frozen raccontare diversi classici della Disney come solo lui sa fare. E poi, il debutto in streaming su Disney+ dei cortometraggi preferiti dai fan dei Walt Disney Animation Studios, tra cui “Frozen Fever“, i cortometraggi vincitori dell’Oscar “Feast” e​ ”Paperman”, I Simpson, il cortometraggio candidato all’Oscar di Topolino,​ “Get A Horse!” e “Ciao Alberto” della Pixar, con i personaggi del film d’animazione di successo di questa estate “Luca”.

Saranno inoltre disponibili i primi cinque episodi della seconda stagione di “Il mondo secondo Jeff Goldblum” dal National Geographic.

Infine, uno speciale che celebra le origini e l’eredità del leggendario cacciatore di taglie di Star Wars, Boba Fett, uno speciale che celebra il Marvel Cinematic Universe su Disney+ con uno sguardo emozionante verso il futuro e “Dopesick“, una serie originale con protagonista Michael Keaton, che uscirà nei mercati internazionali come parte dell’offerta di contenuti di intrattenimento generale di Star.

