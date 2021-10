Disney Plus Day 2021: tutti gli eventi in programma

Venerdì 12 novembre, The Walt Disney Company organizzerà il Disney Plus Day, una celebrazione globale per festeggiare i due anni della piattaforma

Sono passati ormai due anni da quando Disney Plus ha fatto il suo debutto tra le piattaforme di streaming: per l’occasione la compagnia lancerà il Disney Plus Day, che prenderà vita in tutte le dimensioni della Società. Gli abbonati a Disney+ riceveranno nuovi contenuti per Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star. Inoltre seguirà una presentazione speciale su Disney+ per i fan con anteprime su ciò che verrà pubblicato nei mesi a venire. Inoltre, il servizio verrà esteso ai nuovi mercati dell’Asia del Pacifico, proprio il 12 novembre 2021.

Disney Plus Day: di cosa si tratta

Come detto il Disney Plus Day consentirà agli abbonati avranno accesso a promozioni ed esperienze in tutta la Compagnia. Parchi Disney, Resort in tutto il mondo e Disney Cruise Line lanceranno il tappeto blu per i fan di Disney+ con opportunità fotografiche, momenti con personaggi e molto altro ancora. Il sito ufficiale del merchandise shopDisney avrà offerte speciali. Alla celebrazione si uniranno spettacoli e serie popolari su ABC, Disney Channel, ESPN ed ESPN+, Freeform, FX, Hulu, National Geographic.

I nuovi contenuti

Il Disney+ Day presenterà anteprime di contenuti da tutto i marchi del servizio, tra cui la premiere in streaming di Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli dei Marvel Studios, nonché il film d’avventura Disney per famiglie Jungle Cruise. Si aggiungono poi il nuovo film originale Disney+ Home Sweet Home Alone, che si tratta di una rivisitazione di Mamma ho perso l’aereo.

E poi, una nuovissima serie originale di cortometraggi di Walt Disney Animation Studios Olaf Presents. Qui l’amato pupazzo di neve di Frozen racconterà diversi classici della Disney come solo lui sa fare. Debutteranno anche dei cortometraggi tra cui Frozen Fever, Winston, Ciao Alberto (spin off di Luca) e Paperman della Pixar, Tutti in scena!

Saranno poi presentati i primi cinque episodi della stagione 2 di Il mondo secondo Jeff Goldblum di National Geographic, uno speciale che celebra le origini e l’eredità del leggendario cacciatore di taglie, di Star Wars, Boba Fett e Dopesick, una serie originale con protagonista Michael Keaton, che uscirà nella sezione Star.

Nel Disney Plus Day ci sarà anche uno speciale che celebra il Marvel Cinematic Universe su Disney+ con uno sguardo emozionante verso il futuro.

