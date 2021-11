Recensione SwifDoo PDF: tutto per creare, modificare e convertire PDF

In questa recensione prenderemo in esame SwifDoo PDF, un software all-in-one per creare, modificare, firmare, convertire i file PDF e molto altro! Scopriamolo più nel dettaglio

I file PDF sono tra i più comuni e sono utilizzatissimi per scambiare documenti, presentazioni e altri contenuti in formato digitale. Il Portable Document Format è stato creato nel lontano 1993 da Adobe, quasi 30 anni fa, ed oggi è uno standard ISO a tutti gli effetti. Grazie proprio alla standardizzazione, il PDF ha raggiunto una diffusione enorme nel mondo e viene utilizzato praticamente ogni qual volta sia necessario scambiare dei documenti digitali. Il file PDF può contenere testo, immagini, link ipertestuali e persino video, audio e altri contenuti multimediali.

Come ben saprete esistono un sacco di applicazioni gratuite per aprire e leggere i file PDF, tuttavia se si rende necessario modificarne il contenuto, convertirlo in un altro formato o semplicemente firmare il documento digitalmente occorre farlo con dei software specializzati. Proprio di questo si occupa SwifDoo PDF, il protagonista della nostra recensione. Ecco che cosa possiamo dire dopo averlo provato.

Interfaccia grafica | Recensione SwifDoo PDF

Cominciamo dall’interfaccia grafica del software. A primo impatto possiamo ritenerci molto soddisfatti. SwifDoo riprende lo stile dei moderni software office di Microsoft, quindi non rimarrete spiazzati quando andrete ad utilizzarlo. Sopra troviamo la barra con i tab delle varie funzionalità e appena sotto la barra degli strumenti corrispondenti che cambiano a seconda del tab selezionato. In una barra sul lato sinistro invece abbiamo l’accesso rapido ai segnalibri, note, ricerca, ecc.

Tutto quello di cui avete bisogno viene visualizzato sulle barre degli strumenti, quindi non dovrete navigare tra i menù. I simboli a volte non sono eloquenti, ma ci sono i sottotitoletti e le descrizioni testuali – basta portare il puntatore del mouse sopra il simbolo. Gli strumenti più avanzati, come quelli di conversione aprono una finestra pop-up dove si possono personalizzare le impostazioni. Globalmente il software è organizzato bene e dopo un po’ di pratica tutto diventerà immediato. Ma anche per l’uso occasionale non si perderà troppo tempo.

Abbiamo però alcuni punti critici di SwifDoo da segnalare. Ci sono alcuni piccoli bug che rendono un po’ fastidioso l’utilizzo. Un esempio è quando si seleziona uno strumento e poi si passa ad altro: il software non permette di farlo direttamente. Bisogna chiudere con l’apposito pulsante lo strumento corrente e passare all’altro. Un inutile perdita di tempo facilmente evitabile. Ci sono inoltre alcune lacune grafiche che rendono l’utilizzo meno intuitivo. Quando ad esempio inseriamo un immagine non vediamo nessuna anteprima o indicazione, vediamo solo il cursore del mouse standard. L’immagine apparirà solo dopo un click. Anche passano ad una finestra ridotta ci sono dei problemi: la barra con i tab delle funzionalità sparisce.

Funzionalità | Recensione SwifDoo PDF

Sicuramente il punto forte di questa applicazione sono le funzionalità che offre. Si tratta di una gamma molto ampia che spazia dalla visualizzazione alla modifica, passando per le conversioni. Ovviamente non possiamo dettagliare per filo e per segno tutto quello che si può fare con SwifDoo, tuttavia proveremo a fare una carrellata rapida delle principali funzionalità, evidenziando punti di forza e punti deboli qui nel seguito:

Visualizzazione

Gli strumenti di visualizzazione sono i classici che troviamo nei software più diffusi. Si può scegliere lo zoom, come disporre le pagine del documento e anche un tema dark (poco efficacie). Alcuni strumenti utili sono invece lo split-screen per affiancare due documenti da confrontate e lo strumento per catturare screenshot integrato.

Modifica

Le funzionalità più interessanti le troviamo sotto questa voce. Si può modificare facilmente il testo, aggiungere immagini ma anche note, sottolineature, frecce, link e quant’altro. Davvero una serie di strumenti utili per revisionare il documento o per prendere appunto. Purtroppo lo strumento di disegno a mano libera non funziona benissimo con la penna, un peccato! Si può anche riorganizzare il documento separandolo in sottopagine oppure convertirlo tramite OCR.

Conversione

Anche gli strumenti di conversioni sono davvero potenti. Si può convertire il file PDF in uno qualsiasi dei vari formati di file office come Word, Excel, PPT. Ma anche altri formati utili ai più smanettoni come HTML, TXT o CAD. Naturalmente si può fare anche il passaggio inverso. Non abbiamo riscontrato problemi, a parte il tempo di conversione un po’ troppo lungo anche per file di piccole dimensioni.

Pagina

Sotto il tab “Pagina” di SwifDoo troviamo una serie di strumenti specifici per modificare la disposizione delle pagine: possiamo unire, dividere inserire o rimpiazzare delle pagine da diversi documenti. Inoltre si può cambiare il formato. Si possono anche modificare i frontespizi, le note a piè di pagina, il numero delle pagine. Si possono anche ruotare le pagine, qui una guida su come ruotare un PDF. Anche in questo caso lamentiamo una reattività limitata.

Avanzate

Infine nell’ultimo tab troviamo una serie di strumenti avanzati ed eterogenei. Si potrà qui criptare il documento e proteggerlo con una password oppure aggiungere un watermark. Forse però la funzione più utile è quella per creare una firma digitale (si può fare a mano o caricare un file). Troviamo anche strumenti per la compressione del PDF.

Conclusioni

Allora, tiriamo le somme su SwifDoo. Si tratta di un buon software per gestire i file PDF. Al netto di qualche bug e limitazione, possiamo ritenerci soddisfatti. Infatti questo software ha un costo molto ridotto rispetto a molti competitor. Parliamo di circa 8 euro al mese o 40 euro l’anno. Un prezzo più che dignitoso. Possiamo consigliare l’uso di SwifDoo a tutti coloro che non vogliono spendere circa 4-5 volte di più e sono disposti ad accettare qualche piccolo bug. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!