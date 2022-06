Casino non AAMS: scopri quali sono i migliori

In questo articolo, potrai conoscere i migliori casinò non AAMS, le promozioni degli stessi nonché i metodi di pagamento accettati e i vantaggi e gli svantaggi che portano con sé

Fra gli appassionati del gioco d’azzardo, i casino non AAMS sono diventati sempre più famosi con il passare del tempo. Gli stessi, infatti, sembrano offrire promozioni imperdibili per i propri clienti nonché giochi all’avanguardia e, in altri casinò, talvolta neppure presenti.

Casino non AAMS 🏆 Premiato e Certificato Silverplay Casino 🏦 Miglior Casinò stranieri non AAMS Casino Midas ❤️ Incredibile Programma VIP Casinozer 🎰 Sicuro e Legale 1Bet 📝 No ADM Wazamba 📱Tempi di Prelievo Veloci National Casino 🔙 Sito di nuova generazione Mr. SlotsClub 🎁 Casinò senza licenza AAMS SlotsDreamer

I migliori casino non AAMS online: da SilverPlay Casino a Mr.Slots Club

Come abbiamo anticipato nell’introduzione all’articolo, questo paragrafo sarà interamente dedicato alla descrizione dei migliori casino non AAMS online esistenti al giorno d’oggi.

Silverplay Casino

Uno dei casinò che entra a far parte della classifica dei migliori casinò online non AAMS è certamente Silverplay Casino Lo stesso, con un bonus di benvenuto, sul primo deposito del 125%, ha conquistato l’attenzione anche dei giocatori italiani. Il sito e l’assistenza clienti sono disponibili in lingua italiana.

Divas Luck Casino

Anche il Divas Luck Casino, si contraddistingue per essere uno dei migliori casino online non AAMS. Effettivamente, grazie alla politica promozionale adottata e l’ottimo servizio di assistenza clienti offerto, soprattutto nell’ultimo periodo il casinò ha ottenuto parecchi consensi dai giocatori di tutto il mondo.

Casinozer

Casinozer, è un casinò internazionale il cui sito è in lingua italiana. Si tratta di un ottimo casino online non AAMS ospitante una vasta selezione di giochi. Nella sezione live, inoltre, i clienti possono accedere a delle stanze di gioco in cui vi sono veri e propri croupier dal vivo con i quali interagire mediante la diretta streaming.

Wazamba

Uno dei motivi per i quali apprezzare il casinò Wazamba risiede nella grafica che lo stesso sito web ha. Il casinò, con un layout accessibile a tutti propone un bonus di benvenuto del 100% sino a 500 euro nonché 200 spin extra. Il sito web così come il servizio di assistenza clienti, compresa la live chat, è in lingua italiana.

Rabona

Con un’esperienza di più di vent’anni nel settore del gioco d’azzardo, anche Rabona è uno dei migliori casinò online non AAMS esistenti. Fra i giochi disponibili vi sono le slot machine, la roulette, il blackjack, i video poker, il bingo, Baccarrà nonché i giochi live. Il sito web è completamente in lingua italiana così come l’assistenza clienti.

4Kasino

4Kasino, entra a far parte della classifica dei migliori casino online non AAMS in virtù dell’ottimo bonus di benvenuto che mette a disposizione dei propri clienti. Lo stesso, consente ai giocatori di ottenere il 250% di bonus sino a 500 euro, una volta effettuato il primo deposito a seguito dell’iscrizione.

ZodiacBet

Il casinò ZodiacBet, è famoso per la vasta selezione di giochi che offre ai propri clienti. Per essere precisi, all’interno del casino online non AAMS vi sono più di 500 giochi tra i quali video slot, roulette, blackjack, per fornire qualche esempio. Il sito web e il servizio di assistenza clienti sono in lingua italiana e il bonus di benvenuto è del 135% sino a 125 euro, sul primo deposito.

SlotsDreamer Casino

Con un sorprendente bonus di benvenuto del 400% sino a 1200 euro, SlotsDreamer Casino si inserisce a pieno titolo nella classifica dei migliori casino online non AAMS. Il sito di SlotDreamer Casino è del tutto compatibile con i dispositivi mobili.

JackMillion

Anche JackMillion entra a far parte della classifica dei migliori casinò online non AAMS. Si tratta di un ottimo casinò in virtù delle promozioni offerte ai propri clienti, tra le quali il bonus di benvenuto ma anche per affidabilità e sicurezza delle transazioni.

Mr.Slots Club

Mr. SloycClub, è un casinò accessibile e davvero facile da utilizzare. Anche i meno esperti, hanno la possibilità di navigare velocemente tra le categorie a disposizione e scegliere i giochi che preferiscono. Il casinò, offre ai clienti un buon bonus di benvenuto: 250% sino a 2500 euro.

Come valutiamo i migliori casinò non AAMS?

Per valutare i casinò non AAMS in modo tale da poter indicare quali siano i migliori, ci serviamo di una serie di criteri che, ora, verranno man mano illustrati.

Il primo criterio preso in considerazione, è quello dell’accessibilità del sito web. Il sito del casinò, infatti, per poter essere giudicato positivamente deve poter essere di facile utilizzo da parte di tutti i clienti, compresi i meno esperti. Per questo motivo, ai fini di una corretta valutazione, si procede con l’analisi del layout generale e della predisposizione delle categorie in particolare.

Il secondo elemento a cui prestiamo attenzione riguarda la quantità di giochi inserita all’interno del casinò; i casinò non AAMS menzionati, infatti, sono un vero e proprio esempio nel settore in virtù della selezione di giochi contenuta al loro interno. Questo, non è un aspetto da sottovalutare perché i casinò che offrono più giochi ai propri clienti sono quelli che, molto meno di frequente rispetto agli altri, perdono giocatori. Per questi ultimi, infatti, essendoci tante opzioni a loro disposizione, è davvero difficile annoiarsi.

Gli altri criteri sui quali si fonda la valutazione sono:

i bonus offerti dal casinò: più le promozioni sono accattivanti più riescono ad attirare l’attenzione dei giocatori;

il servizio di assistenza clienti: un buon servizio di assistenza clienti è quello che consente ai giocatori di contattare un operatore esperto, in ogni momento della giornata e 7/7. Quasi tutti i casinò menzionati, inoltre, offrono il servizio di assistenza tramite live chat, non solo 7/7 e 24/24 ma anche in lingua italiana (o anche in più lingue);

i metodi di pagamento accettati: checché se ne dica, i casinò non AAMS sono diventati famosi anche per la vasta offerta di metodi di pagamento consentiti. In effetti, questi, sono gli unici a permettere ai propri clienti di effettuare le transazioni mediante criptovalute.

Le promozioni dei casinò non AAMS

I casinò non AAMS sono diventati famosi fra i giocatori d’azzardo anche in virtù delle promozioni che offrono ai propri clienti. Difficilmente, i bonus previsti da questi casinò possono essere trovati sui casinò AMS.

La prima tipologia di promozione alla quale prestare attenzione, è sicuramente quella relativa al pacchetto di benvenuto. Vi sono dei casinò non AAMS che, addirittura, offrono bonus di questo tipo, ai nuovi iscritti, anche qualora gli stessi non versino il primo deposito. Si tratta, quindi, di promozioni particolarmente vantaggiose, dal punto di vista dei giocatori che, così possono iniziare immediatamente a giocare pur non impegnando il proprio denaro.

Fra le altre promozioni interessanti vi sono:

quelle giornaliere: di solito consentono al giocatore di massimizzare la propria esperienza di gioco ottenendo una percentuale di bonus sull’eventuale vincita oppure dei giri aggiuntivi gratis al proprio gioco preferito;

quelle riservate al weekend: i casinò, solitamente, attivano dei codici promozionali validi solo nelle giornate di sabato e domenica;

le promozioni per le occasioni speciali, come per esempio il proprio compleanno, Natale o Pasqua o anche la festa delle donne.

Un’ultima promozione che merita sicuramente di essere menzionata è quella che prevede il cosiddetto “cashback”. I clienti, hanno diritto ad una percentuale di rimborso delle perdite subite durante la giornata o settimana precedente.

I metodi di pagamento nei casinò non AAMS

Una caratterista positiva dei casinò non AAMS sta nel fatto che, questi ultimi, prevedono una vasta selezione di metodi di pagamento che i clienti possono utilizzare per effettuare le loro transazioni, compresi il primo deposito e il prelievo delle vincite.

Fra i metodi di pagamento sempre accettati ci sono le carte di credito e di debito Visa e Mastercard nonché, solitamente:

Neteller;

Paysafecard;

EcoPayz;

Nei casinò non AAMS, inoltre, i giocatori hanno l’opportunità di effettuare i propri pagamenti anche mediante le criptovalute. Quest’ultima opzione, non è assolutamente prevista dai casinò con licenza ADM, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A seconda del metodo di pagamento scelto, i giocatori dovranno considerare dei diversi tempi di elaborazione delle transazioni. In alcuni casi, sia il deposito che il prelievo avvengono immediatamente; in altri, invece, i tempi necessari all’esecuzione delle transazioni sono di 1-2 giorni per il deposito e 2-4 per i prelievi.

I giochi ai casinò non AAMS

I casinò online non AAMS hanno saputo come attirare l’attenzione dei giocatori d’azzardo, italiani e non, anche e soprattutto in virtù della vasta selezione di giochi offerti.

Prima di tutto, è bene ribadire che in tutti i casinò sopra elencati e descritti, ogni giocatore può scegliere di provare gratuitamente il gioco che preferisce, senza investire il proprio denaro con la cosiddetta “versione demo”. Così facendo, il giocatore ha la possibilità di comprendere quale gioco soddisfi più o meno le sue esigenze.

Fra i giochi che più di tutti meritano una menzionate vi sono le slot machines; queste, sviluppate dai migliori provider di giochi d’azzardo esistenti, rappresentano quasi in tutti i casinò non AAMS un elemento di vanto.

Oltre alle slots, vi sono anche tutti gli altri giochi da casinò come la roulette o il blackjack. Gli stessi, sono disponibili anche nella sezione live, sezione nella quale i giocatori hanno l’opportunità di confrontarsi con veri e propri croupier dal vivo.

Chi accede alla sezione live, può contare non solo sui propri giochi preferiti ma anche su un’esperienza di gioco più che ottimizzata. Di fatto, i giocatori avvieranno la propria sessione di gioco come se fossero in un casinò reale e, interagiranno con i croupier come avrebbero fatto se fossero stati effettivamente in una stanza di gioco.

I vantaggi dei casinò non AAMS

Nonostante nell’articolo siano stati più volte menzionati i vantaggi che i giocatori possono trarre dall’iscrizione ad un casinò online non AAMS, è bene ricordarli con attenzione.

Il primo vantaggio, consiste sicuramente nell’iscriversi ad un casinò con una selezione di giochi davvero vasta e diversificata; è impossibile, quindi, per i clienti, non trovare il gioco che soddisfi le proprie aspettative. Fra l’altro, ogni gioco prevede una prima prova gratuita mediante la modalità demo.

Fra gli altri vantaggi vi sono:

le promozioni molto vantaggiose;

l’accessibilità del sito web;

la facilità della procedura di iscrizione;

l’ottimo servizio di assistenza clienti, anche in lingua italiana, disponibile h24 e 7/7.

Gli svantaggi dei casinò non AAMS

Seppur sia difficile trovare ed elencare dei veri e propri svantaggi dei casinò online non AAMS, questa recensione vuole essere il più obiettiva possibile e quindi, verranno presi in considerazioni quelli che possono essere considerati dei “punti di debolezza”.

Il primo appunto che potremmo fare, riguarda i metodi di pagamento. Benché nei siti non AAMS i clienti abbiano la possibilità di scegliere tra tantissimi metodi di pagamento, solitamente fra questi non è inserito il circuito PayPal.

Un secondo possibile svantaggio, in alcuni casinò, risiede nel fatto che il servizio di assistenza clienti può essere disponibile solo in lingua inglese.

Licenze dei casinò non AAMS

Così come suggerisce il nome stesso di questi casinò, gli stessi non sono in possesso della licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ciò significa che, nel panorama italiano, questi casinò non sono considerati legali. I giocatori italiani, però, come già accade, possono accedervi liberamente, iscriversi ed avviare le proprie sessioni di gioco.

Generalmente, i casinò non AAMS possiedono una licenza rilasciata dall’e-Gaming Authority del Curacao, dall’Autorità dello stato di Malta o Gibilterra. In ogni caso, prima che la concessione venga rilasciata agli stessi, i casinò sottoposti a rigidi controlli e severe verifiche in modo da attestare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge di riferimento.

Conclusioni

Con la lettura di questo articolo, avrai sicuramente avuto modo di scoprire delle informazioni utili sui migliori casinò non AAMS, online, esistenti. Con la descrizione delle caratteristiche di ognuno, le informazioni relative ai giochi, ai metodi di pagamento, alla licenza, ai vantaggi e gli svantaggi, potrai certamente effettuare la scelta del casinò che faccia al caso tuo.

FAQ

I casinò non AAMS sono sicuri?

I casinò non AAMS, sono sicuri tanto quelli AAMS. Anche se, questi casinò non possiedono la licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ne posseggono una rilasciata dalle Autorità competenti nei Paesi esteri. Tutti i casinò menzionati nella guida, sono i migliori fra quelli esistenti anche sotto questo punto di vista.

I casinò non AAMS sono legali?

I casinò non AAMS, non sono legali in Italia poiché non posseggono la licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tuttavia, i giocatori italiani possono accedervi liberamente, aprire il loro conto online ed iniziare a giocare.

Quali sono i migliori casinò non AAMS?

Fra i migliori casinò non AAMS, online, vi sono sicuramente: Silverplay Casino, Divas Luck, Casinozer, Wazamba, Rabona, 4Kasino, ZodiacBet, SlotsDreamer Casino, JackMillion e Mr. SlotsClub.

Questi casinò in pochissimo tempo, in virtù dei giochi contenuti al loro interno e le promozioni offerte ai clienti, hanno saputo attirare l’attenzione dei giocatori, anche quelli italiani.