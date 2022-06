Sony presenta il nuovo marchio INZONE: svelati i primi prodotti del brand

In questo articolo parleremo di Sony che presenta INZONE, il nuovo marchio di dispositivi per gamer tra cui cuffie e monitor da gaming

Sony presenta INZONE, un nuovo marchio di attrezzature da gioco per i PC gamers che affina i sensi e massimizza le capacità di gioco. I monitor INZONE dell’azienda offrono immagini incredibili, ad alta risoluzione e ad alta gamma dinamica, mentre le cuffie includono un audio superiore e un suono spaziale a 360 gradi per il gioco. Questo nuovo marchio abbraccia l’esperienza di Sony come pioniere della tecnologia audiovisiva, offrendo funzionalità che immergeranno i giocatori nell’azione con una concentrazione totale. Progettato per prestazioni straordinarie, INZONE ti consente di immergerti in una esperienza magnifica, portando a un finale vittorioso.

Le dichiarazioni

Il mercato si sta espandendo con un maggiore interesse per i giochi con la diffusione dei tornei di e-sport e il progresso dell’intrattenimento di gioco. Con la forte storia di Sony di prodotti di tecnologia audio e visiva di fascia alta, riteniamo che questa nuova linea offrirà ancora più opzioni per coloro che desiderano aggiornare i loro attuali sistemi di gioco. Ci impegniamo a contribuire alla crescita della cultura del gioco fornendo ai giocatori PC e PlayStation una gamma più ampia di opzioni per arricchire la vita attraverso il gioco. Inoltre, Sony è orgogliosa di avere una sponsorizzazione con i principali campionati mondiali di e-sport, Evolution Championship Series (Evo) 2022 e 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 e VALORANT Champions Tour con il nostro desiderio di un ulteriore avanzamento della cultura di gioco.

ha affermato Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office, Sony Corporation.

Overview del monitor da gaming

Il nuovissimo monitor da gioco INZONE M9 con HDR offre risoluzione 4K e contrasto elevato con Full Array Local Dimming, per i giocatori che cercano un’esperienza migliore quando giocano con dettagli in neri profondi e luminosità. I giocatori possono anche aspettarsi una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, IPS e un tempo di risposta GtG (da grigio a grigio) di 1 ms per reazioni più rapide. Inoltre, il monitor da gioco INZONE M3 offre un’elevata frequenza di aggiornamento di Full HD 240 Hz con 1 ms GtG (da grigio a grigio) e tecnologie di frequenza di aggiornamento variabile, consentendo ai giocatori di catturare con precisione i movimenti dei rivali nei giochi sparatutto.

Progettato per adattarsi a stili di gioco unici

L’esclusivo supporto per treppiede a bassa profondità offre un comfort di gioco totale ottimizzando allo stesso tempo lo spazio sulla scrivania per le periferiche. Con un ingombro ridotto del monitor, i giocatori possono posizionare facilmente una tastiera angolata e un grande tappetino per mouse da gioco intorno o sotto il display. Altre caratteristiche includono altezza e inclinazione regolabili, una selezione di colori di illuminazione posteriore e gestione dei cavi per una scrivania pulita.

Dotato di Auto KVM Switch (Auto USB Hub Switch), gli utenti possono controllare fino a due PC da un’unica tastiera, mouse e cuffia collegati al monitor. Con la modalità immagine di gioco FPS, luminosità e contrasto sono ottimizzati per vedere chiaramente gli avversari. Inoltre, la funzione Black Equalizer consente di scoprire i dettagli anche nelle ombre.

Specifiche tecniche

INZONE M9: 27-inch 4K/144Hz Gaming Monitor

INZONE M9 vanta una risoluzione 4K e un contrasto elevato grazie al Full Array Local Dimming con certificazione DisplayHDR 600 e una copertura superiore al 95% dello spazio colore DCI-P3, offrendo alte luci e neri profondi oltre a un’accurata riproduzione dei colori.

INZONE M3: 27-inch Full HD/240Hz Gaming Monitor

Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, IPS, tempo di risposta GtG (da grigio a grigio) di 1 ms con tecnologia a frequenza di aggiornamento variabile come NVIDIA G-SYNC compatibile e VRR in standard HDMI 2.1.

Dotato di certificazione DisplayHDR 400, spazio colore di copertura sRGB99% e supporto colore di 1,07 miliardi, per un’esperienza di gioco vibrante con colori intensi.

Overview sulle cuffie da gaming

Sony presenta INZONE e la nuova linea includerà due nuove cuffie wireless, INZONE H9 con 32 ore di durata della batteria e INZONE H7 con 40 ore di durata della batteria, insieme a una cuffia cablata, INZONE H3. Tutti e tre i modelli sono dotati di un microfono flessibile con asta ribaltabile con funzione di silenziamento, che consente agli utenti di comunicare senza sforzo durante il gioco con i membri della squadra.

Agisci prima con il rilevamento preciso del bersaglio Il 360 Spatial Sound for Gaming di Sony, attivato dal software INZONE Hub per PC, riproduce i segnali audio stereo a 2 canali in un suono surround a 7.1 canali come previsto dai creatori del gioco. Questa riproduzione del suono accurata aumenta la consapevolezza spaziale, consentendo al musicista di ascoltare con precisione passi e movimenti. Con l’app per smartphone “360 Spatial Sound Personalizer”, gli utenti ottengono anche il suono spaziale ottimizzato per la forma dell’orecchio per un gameplay davvero unico.

La tecnologia avanzata ottimizza l’acustica

Sviluppati dall’esperienza di Sony nella tecnologia delle cuffie, i diaframmi di INZONE H9 e INZONbE H7 hanno entrambi una forma unica che consente alle cuffie di riprodurre suoni ad altissima frequenza con un’elevata conformità, nonché autentiche basse frequenze per un’esperienza di gioco coinvolgente. I condotti sull’alloggiamento di INZONE H9, INZONE H7 e INZONE H3 controllano e ottimizzano la riproduzione del suono a bassa frequenza per bassi potenti che fanno sembrare i suoni profondi incredibilmente reali.

L’ampio e morbido cuscino dell’archetto distribuisce il peso in modo uniforme sulla testa del musicista per un comfort a lungo termine. I cuscinetti sono sagomati per ridurre al minimo la pressione sulle orecchie del giocatore ottimizzando il contatto con il lato della testa. Da condizionatori rumorosi e ventole per PC, a lavori di costruzione rumorosi all’esterno, INZONE H9 ha più microfoni a cancellazione di rumore che tengono fuori qualsiasi rumore che disturba le prestazioni. Per migliorare l’esperienza di gioco, Sony ha incorporato la stessa tecnologia Dual Noise Sensor utilizzata nelle cuffie della serie 1000X leader del settore per giochi invincibili. Non perdere mai i suoni ambientali importanti come una telefonata, il campanello che suona o un partner che parla mentre gioca con la modalità Suono ambiente.

Specifiche tecniche

INZONE H9 Cuffie da gioco wireless con cancellazione del rumore: rilevamento preciso del bersaglio con suono spaziale a 360 gradi per il gioco e tecnologia avanzata che ottimizza l’acustica, gioco per ore con una comoda fascia per la testa e cuscinetti auricolari, cancellazione del rumore e modalità suono ambientale. 32 ore di durata della batteria9 e una ricarica rapida di 10 minuti offrono fino a un’ora di gioco.

Cosa ne pensate di Sony che presenta INZONE? Cosa pensate di questi nuovi prodotti lanciati? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.