Beta Chrome 104: nuove funzionalità disponibili

Chrome 104 beta viene fornito con la versione di prova di Shared Element Transitions e con nuove funzionalità video

Il team di Chromium (qui per maggiori informazioni) ha distribuito la versione beta di Chrome 104, con nuove funzionalità tra cui una versione di prova di Shared Element Transitions. Questa, porta animazioni di transizione più semplici e avanzate sulla piattaforma Web. Ma offre anche la prima implementazione dell’acquisizione della regione video, per trasmettere una regione ritagliata come video, insieme ad altre due nuove prove di origine.

Funzionamento della nuova beta di Chrome 104

Il caso d’uso principale di Region Capture sono le applicazioni di videoconferenza in cui gli sviluppatori devono trasmettere solo una parte di una scheda del browser ad altri partecipanti. Region Capture consente agli sviluppatori di definire un cropTarget basato su un contenitore, che attualmente deve essere un div o un iFrame, e utilizzarlo per ritagliare una traccia video di quella scheda.

La prima nuova versione di prova è Shared Element Transitions, una funzionalità CSS e JavaScript utile sia per applicazioni a pagina singola che multipagina. Una transizione di elemento condiviso può essere un’animazione tra due pagine Web, o in cui un elemento si trasforma in una pagina intera, o tra diversi elementi dell’interfaccia utente, o per un elemento all’ingresso o all’uscita dello schermo.

Dichiarazioni

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni inerenti alla nuova beta Chrome 104.

La maggior parte delle piattaforme fornisce primitive facili da usare che consentono agli sviluppatori di creare transizioni senza interruzioni,

affermano dal team di sviluppo. Aggiungendo poi

Shared Element Transitions offre agli sviluppatori le stesse capacità sul Web.

Le transizioni semplici possono essere specificate in modo dichiarativo in CSS, mentre le transizioni più complesse richiedono JavaScript e si basano sull’API Web Animations esistente.

Dettagli

Proprietà CSS del focusgroup. Questo è descritto qui e ha consentito agli sviluppatori di rendere più intuitiva la navigazione da tastiera, senza utilizzare trucchi JavaScript come l’impostazione di tabindex su -1 (non attivabile tramite tastiera). L’unità alla base di ciò viene da Microsoft (qui per maggiori info), per supportare i componenti personalizzati nel suo sistema di progettazione dell’interfaccia utente Fluent, motivo per cui la versione di prova di origine per questo è in Edge anziché in Chrome. Una demo per sviluppatori della disattivazione del nuovo utente per la memorizzazione dei dettagli della carta di credito nell’API di conferma del pagamento sicuro

Il terzo è un utente che rinuncia all’archiviazione della carta di credito quando utilizza l’API di conferma del pagamento sicuro. Gli sviluppatori lo abilitano passando showOptOut a un costruttore PaymentRequest. Perché questo non faceva parte delle specifiche fin dall’inizio?

Tradizionalmente l’accesso all’esperienza di opt-out è incorporato direttamente nel sito Web della Parte che fa affidamento. Tuttavia, nel caso di SPC, la parte che fa affidamento potrebbe non far parte del flusso di contenuti Web, poiché l’autenticazione potrebbe essere avviata da un sito Web di terze parti (ad es. un sito di un commerciante),

spiega il rapporto sullo stato della funzione.

La versione stabile di Chrome 104 è prevista per il 2 Agosto 2022.

