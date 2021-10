Pokémon: la top 5 dei momenti perfetti per Halloween

Abbiamo stilato per voi una top 5 a tema Halloween, per ricordarci tutti i momenti in cui Pokémon ha dimenticato il pubblico di giovanissimi

Visto il pallino di Pokémon per la pubblicazione di nuovi giochi proprio nel mese di novembre, ci siamo chiesti se fosse possibile stilare una top 5 giusto per festeggiare Halloween con qualche brivido inaspettato. E ad essere inaspettata è stata la mole di materiale con cui abbiamo avuto modo di lavorare! Tra la visione stereotipata del franchise (soprattutto qui in Italia) e la voce come sempre rassicurante di Davide Garbolino, ci dimentichiamo fin troppo spesso che il target a cui Nintendo e Game Freak si rivolgono è sempre composto anche da giovanissimi, ma in primo luogo da giocatori che amano il divertimento a prescindere dalle forme tondeggianti.

Vista la tentacolare multimedialità del brand, abbiamo dovuto fissarci delle regole. In realtà si tratta di un regolamento molto semplice, ma che ci ha evitato i grattacapi di una scrematura ben più minuziosa. In primo luogo, niente creepypasta: lasciamo la tradizione becera della “corruzione” di un franchise per ragazzi ai vicoli bui del web. Questo comprende le hack rom, da quelle scontate come Lost Silver a quelle più psicologiche come False Red. Inoltre, ci limiteremo ai giochi della serie principale: niente anime né manga (altrimenti Pokémon Adventures avrebbe monopolizzato la top 5). Infine, per evitare i cliché, niente Lavandonia. Va da sé che faremo qualche spoiler. Pronti?

Numero 5: un esordio da brividi

Anche se abbiamo deciso di omettere le creepypasta, ciò non toglie che sia stata la serie stessa di Pokémon ad omaggiarle ed è per questo che ci concediamo un piccolo strappo alla regola per la nostra top 5 di Halloween. L’incontro con una creatura leggendaria, in qualsiasi capitolo della serie, è tipicamente permeata da un alone di mistero, con quel pizzico di tensione facilitato da quanto tardi avvengano nei giochi. Pokémon Spada e Scudo, dal canto loro, hanno pensato bene di buttare la tradizione alle ortiche e, così come la foresta a cui si ispira il Bosco Assopito, di scaraventare i giocatori nel mondo del mistico.

Sin dalle prime battute del gioco, il boschetto sotto casa sostituisce l’atmosfera confortevole del nostro paesello con una melodia composta principalmente da latrati e ululati nel bel mezzo di una foschia. E dopo aver visto la fierezza di Zacian e Zamazenta sulla copertina dei giochi, il primo incontro con loro segue tutti i dettami delle creepypasta. Prima ancora di affrontarli in una battaglia in cui la nostra sconfitta è (rullo di tamburi) scriptata, li vedremo con colori sbiaditi e ferite varie su tutto il corpo (sulla falsariga degli sprite modificati), tra orecchie mezze mozzate e quant’altro. E poi, in combattimento, non potremo infliggere alcun danno ai nostri “misteriosi avversari” prima di soccombere. Caspita!

Numero 4: il carillon del padre abusivo – la top 5 di Pokémon per Halloween

Di tutti i capitoli della serie Pokémon, i più adatti alla top 5 di oggi sono (nel pieno rispetto di Halloween) proprio quelli ambientati nella regione filo-americana. Versione Bianca e Versione Nera sono tuttora amati proprio per il piglio adulto con cui hanno messo in discussione le fondamenta del franchise. La cattura dei mostri tascabili? Abuso di animali. I loro poteri? Armi. Praticamente, l’idea di base di Narutaru, solo applicata con coraggio in un prodotto ufficiale e non in una distorta parodia. Poi, nelle battute finali della trama, veniamo a sapere del motivo esatto.

Il Team Plasma, incrocio tra il PETA e una reinterpretazione terroristica dei guerrieri crociati, segue le regole di una monarchia e obbedisce al misterioso N. Tuttavia, quest’ultimo altro non è che un “re fantoccio”: a tirarne le fila è Ghecis, il padre adottivo (e abusivo) di N. Ghecis ha infatti costretto N a vivere nella sola compagnia dei Pokémon stessi, portandolo a non saper gestire rapporti umani. Nel climax dei giochi abbiamo modo di visitare il castello del Team Plasma, dove la deprimente cameretta di N riproduce il suo tema con un carillon. Ed è la versione in rovina di questa stanza, vista nei seguiti Bianco 2 e Nero 2, a meritare il posto nella top con la sua melodia distorta.

Numero 3: chi entra muore – la top 5 di Pokémon per Halloween

Con l’ormai imminente arrivo di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, includere nella top 5 di Halloween un cenno alla regione di Sinnoh è praticamente d’obbligo. Avremmo volentieri parlato ancora di creature leggendarie, ma siccome sono in pochi ad aver effettivamente affrontato Arceus nel suo “spazio origine” tralasciamo il solenne ed incessante pestaggio sui tamburi ed entriamo ufficialmente nel podio delle storie fantasma. Lo youtuber Francesco “Cydonia” Cilurzo ha dato alla sua rubrica spettrale il nome di “Antico Chateau” per un motivo, e stiamo per scoprirlo.

L’omonima villa abbandonata del Bosco di Evopoli vanta la distinzione di aver introdotto nel brand gli spettri… e non alludiamo alla tipologia di Pokémon. Parliamo di veri e propri defunti, un tempo appartenenti al genere umano. Tutti coloro i quali parlano dell’Antico Chateau fanno menzione del fantasma della bambina (già, bambina), ma nessuno sembra portare l’attenzione al luogo in cui fa capolino l’altro. Il maggiordomo lo si può trovare in una sala da pranzo, in cui è possibile reperire un Antidoto. Detto così non sembra niente di male… ma l’Antidoto si trova in un bidone della spazzatura. Che razza di strage familiare si è consumata tra queste mura? Non lo sapremo mai…

Numero 2: così, de botto, senza senso – la top 5 di Pokémon per Halloween

Ah, Parigi. La città della luce, dell’amore. E, come ci insegna Luminopoli in Pokémon X ed Y, ogni luce proietta una degna ombra. Già si sapeva che il Grand Hotel Fior di Quattrini fosse un ceffone alla censura bacchettona che circonda il franchise, viste le numerose lenzuola e federe che “recano segni di morsi” (se non l’avete capita… bene così). Tuttavia, godendo dell’hardware necessario per poter passare definitivamente ai poligoni, Game Freak ha pensato bene di sbizzarrirsi con il fantasma umano di questa generazione, portandoci a chiederci cosa sarebbe accaduto se il PEGI avesse alzato il numero.

Sempre nella zona nord di Luminopoli, però, uno degli edifici ospita una sorpresa inquietante per chi ne visita il primo piano al primo accesso. Una volta usciti dall’ascensore, i giocatori si vedranno immobili tra un blackout e l’altro, mentre dietro di loro una ragazza fantasma (interpretato mediante il modello 3D dell’allenatrice di classe Streghetta) apparirà per poi fluttuare accanto a loro. Tutto ciò che ci verrà detto è un semplice “No, non sei tu il prescelto…” prima di permetterci di muoverci. Una volta riprese le redini del gioco, capiremo in che stanza ci troviamo: un ufficio, sebbene deserto sia di personale che di risposte alle mille domande su cosa sia successo.

Numero 1: uno spavento che coinvolge tutti!

Quale dei giochi Pokémon ha riservato il peggior tiro mancino ai giocatori per meritare la vetta della nostra top 5 di Halloween? Di opzioni ne avevamo tante, e abbiamo pensato a un pizzico di nostalgia con il segnale radio infame delle Rovine d’Alfa in Versione Oro, Argento e Cristallo. Però no, la medaglia d’horror va di diritto alla capitana Malpi della regione di Alola, e nello specifico al Supermarket Affaroni dove si tiene la sua prova. Tra la versione regolare vista in Sole e Luna e la variante di Ultrasole e Ultraluna, la prova di Malpi presenta molti momenti “da brividi” (uno su tutti l’altarino di Mimikyu), ma nulla per cui merita la vetta.

Tuttavia è per la musica che abbiamo deciso di “premiare” il teatro della prova. Siamo al corrente dell’evento spettrale nella scuola in Ultrasole e Ultraluna, la cui colonna sonora è degna di Akira Yamaoka. Il motivo per cui è il… motivo del Supermarket Affaroni a piazzarsi in cima è per una paura molto più “adulta” nella sua praticità che riesce ad instillare nel giocatore. Nello specifico, parliamo di paura per l’hardware: è possibile che si siano fritti gli altoparlanti della console o le nostre cuffie? No, è solo la musica che decide di interrompersi quando le pare: difficile restare impassibili con uno scherzo simile!

Ora sta a voi dirci la vostra: cos’altro vi sareste aspettati dalla nostra top five? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.