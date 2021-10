Call of Duty: Vanguard, gli Zombies terrorizzano Londra!

Tramite comunicato stampa, Activision ha condiviso con noi un particolare trailer di Call of Duty: Vanguard, in cui i famigerati Zombies hanno invaso le strade di Londra in questo nuovo spot pubblicitario

L’uscita di Call of Duty: Vanguard si sta avvicinando a passi da gigante. Il 5 novembre, il nuovo capitolo del pluripremiato franchise di Activision si affaccerà sul mercato di PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Vi abbiamo già dato le nostre prime e tiepide impressioni in una corposa anteprima, che potete trovare cliccando qui. Recentemente sono stati svelati ulteriori dettagli sull’implementazione del Dualsense nella versione PlayStation 5, così come è stato rivelato il peso (non così eccessivo alla fine) sulle varie console, mentre non è passato così poi tanto tempo da quando la modalità Zombies si è mostrata con il primo entusiasmante trailer (vittima di leak qualche ora prima, ma tant’è).

La modalità Zombies è stata sviluppata, in Call of Duty: Vanguard, in collaborazione tra Sledgehammer Games e Treyarch e la narrativa rappresenterà un prequel di quella iniziata lo scorso anno in Call of Duty: Black Ops Cold War. Activision, publisher del franchise, è ovviamente alle prese con un’aggressiva campagna pubblicitaria, fatta di trailer e nuove informazioni che vengono catapultate in rete ogni giorno. All’inizio di ottobre, però, l’azienda si è superata facendo in modo che gli Zombies invadessero… Londra?

Gli Zombies di Vanguard invadono Londra in attesa del lancio a novembre!

All’inizio di ottobre, presso il Truman Brewery di Londra, sono state collocate una serie di teste zombie animatronic, che hanno ovviamente attirato la curiosità del pubblico. Ovviamente, incuriosite, le persone si sono avvicinate ed hanno potuto interagire (e anche spaventarsi) dal vivo con quella che sarà poi l’esperienza che aspetterà i videogiocatori in Call of Duty: Vanguard. Vi lasciamo il materiale video divulgato da Activision in merito a questa stramba trovata pubblicitaria proprio qua sopra.

Dopo l’invasione di Londra, gli Zombies di Call of Duty: Vanguard si apprestano ad invadere i nostri hardware il prossimo 5 novembre. Che cosa ne pensate di questa trovata pubblicitaria? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!