IIDEA Round One Warming Up: le prospettive di Riot Games e di Ubisoft sugli eSport in Italia

Round One è un evento annuale dedicato agli eSport organizzato da IIDEA e da Ninetynine, con l’obiettivo di promuovere la disciplina in Italia, attirando possibili brand e investitori che permettano a questo settore (dai numeri sempre meno ignorabili) di crescere quanto meriti. In vista dell’edizione 2021, che si terrà a Torino il 5 e il 6 ottobre, sono stati organizzati vari incontri per avere un’anticipazione di quel che si potrà vedere nell’evento vero e proprio, con vari ospiti di spicco che vengono invitati per parlare di questo mercato. Se l’altra volta abbiamo potuto vedere la partnership tra l’azienda QLASH e l’AC Milan che ha dato vita a un nuovo team esportivo, a questo giro gli intervistati di questo IIDEA Round One Warming Up sono stati Carlo Barone e Andrea Patrone, brand manager rispettivamente di Riot Games in Italia e di Ubisoft Italia.

Qualche precisazione

Per chi non ne fosse al corrente, IIDEA (in passato AESVI) è un associazione che promuove la crescita e lo sviluppo del mercato videoludico su territorio italiano. Tale obiettivo viene portato avanti tramite l’organizzazione di tanti tipi diversi di iniziative. In questo caso, appoggiandosi all’azienda di marketing e comunicazione Ninetynine (specializzata, tra le altre cose, anche in organizzazione di eventi), si è deciso di realizzare questo evento dedicato al mercato degli eSport, che negli ultimi anni ha realizzato numeri che, a detta degli organizzatori, non possono più essere ignorati.

Come già detto, in questo terzo webinar dell’IIDEA Round One Warming Up, ad approfondire il mondo degli eSport sono stati Carlo Barone e Andrea Patrone, rispettivamente brand manager di Riot Games in Italia e di Ubisoft Italia. Da una parte, Andrea Patrone si occupa principalmente di Rainbow Six Siege (essendo esso il titolo eSport principale di Ubisoft ancora attualmente supportato), mentre dall’altra Carlo Barone si occupa dei principalmente di League of Legends e di Valorant.

Organized play e eSport – IIDEA Round One Warming Up: gli eSport di Riot Games e di Ubisoft

Il ruolo dei due brand manager non si riduce però solo agli eSport: come specificato da Carlo Barone, se da una parte il concetto di eSport è legato maggiormente a un contesto professionale, in cui i giocatori svolgono un attività di lavoro, il loro focus si concentra anche sui cosiddetti “organized play”, che sono in sostanza gli eventi minori (solitamente locali), in cui tutti i giocatori possono partecipare liberamente. In Riot Games la distinzione è quindi netta (la sfera eSport viene gestita dalla sede di Berlino, mentre gli organized play vengono gestiti localmente), diversamente da Ubisoft.

Come spiegato infatti da Andrea Patrone, Ubisoft non adotta la stessa netta distinzione: siccome questi due concetti possono facilmente intrinsecarsi, viene gestito tutto in modo unito. Gli organized play possono infatti costituire un grandissimo strumento nel formare i professionisti di domani. Permettendo a qualsiasi giocatore di partecipare a eventi minori, si permette ai più forti di loro di scoprire il loro vero potenziale e di mettersi in mostra, così da poter loro rendere possibile la partecipazione anche a competizioni più importanti.

Non a caso, tornando a Riot Games, si è deciso di introdurre il Circuito Tormenta anche in Italia. Per chi non ne fosse al corrente, si tratta di un circuito di competizioni nazionali aperte a giocatori non professionisti riguardante League of Legends e Valorant. Questo circuito esiste già da diverso tempo in Spagna, e visti i suoi ottimi risultati ottenuti in termini numerici, si è deciso di introdurlo anche in Italia, così da offrire ai giocatori non (ancora) professionisti la possibilità di seguire un percorso specifico per poi fare lo step successivo.

Che cosa stimola un giocatore a partecipare? – IIDEA Round One Warming Up: gli eSport di Riot Games e di Ubisoft

Proseguendo durante l’intervista di questo terzo episodio di Round One Warming Up organizzato da IIDEA, in cui abbiamo potuto vedere uno spaccato delle realtà di Ubisoft e di Riot Games in Italia, uno degli argomenti affrontati è stato l’oggetto di stimolo che spinge i giocatori a partecipare a eventi e tornei. Inizialmente si pensava al montepremi come mezzo di stimolo principale, ma ci si è resi conto a lungo andare che esso viene visto come qualcosa di lontano e di difficilmente raggiungibile: si è quindi compreso che, per attirare un maggior numero di giocatori, bisogna essere capaci di formare community e di creare una continuità tra le varie competizioni.

Lo conferma per primo Andrea Patrone, affermando inoltre che Ubisoft, al contrario di Riot Games che ha cominciato a interessarsi allo scenario italiano da poco, non solo è riuscita a formare nel corso degli anni una vasta community di Rainbow Six Siege in Italia (che conta più di 2 milioni di giocatori), ma ha anche raggiunto notevoli traguardi per quanto riguarda l’organizzazione di eventi e competizioni. Sono da citare, per esempio, le competizioni nazionali Go4, accessibili a qualsiasi giocatore e attive sul territorio italiano quasi ininterrottamente a partire dal 2016. Oppure basti pensare alla finale della Pro League 9 di R6S, che si è svolta nel Palazzo del Ghiaccio a Milano e per la quale sono stati venduti ben 1500 biglietti in due giorni. Si può pensare, infine, anche ai Mkers e ai risultati di questo promettente team italiano, che per ora ha partecipato principalmente a competizioni nazionali, ma che è già riuscito a battere a livello europeo tra i migliori team presenti sulla piazza.

L’importanza del brand – IIDEA Round One Warming Up: gli eSport di Riot Games e di Ubisoft

Essendo Round One un evento concentrato in gran parte anche sull’aspetto business degli eSport, si è toccato anche il tema dell’importanza dei brand, da diversi punti di vista. Ci si è chiesto innanzitutto come si possa canalizzare l’attenzione dei brand in eventi minori, piuttosto che nelle grandi competizioni esportive. La risposta è presto detta: investire negli eSport o negli organized play sono due possibilità completamente diverse, che offrono opportunità diverse, e che soprattutto non si escludono l’un l’altra. Se, per esempio, in un torneo eSport al brand interessa la visibilità che ha questo torneo tra il pubblico, per quanto riguarda gli organized play a ingolosirlo sono i numeri che generano le iscrizioni e i partecipanti, che sono assolutamente rilevanti.

Ci si è anche chiesto che cosa succede quando i team stessi diventano dei brand, ovvero quando essi si aprono a nuove operazioni per crescere anche da un punto di vista economico. Si pensi, come esempio, sempre ai Mkers, che sono organizzatori ufficiali della BeSports, ovvero il campionato ufficiale esportivo prodotto dalla Serie B italiana. Si è concluso che, finché queste attività non vanno in contrasto con l’obiettivo principale del team, è giusto lasciar loro le giusta autonomia per crescere nel migliore dei modi. Anche se succedesse però, la responsabilità non andrebbe imputata al team in questione, bensì all’intero ecosistema, secondo Carlo Barone.

Conclusioni: soluzioni per migliorare il sistema eSport italiano

Procedendo verso la conclusione del Round One Warming Up di IIDEA, è stato domandato ai due brand manager di Ubisoft e di Riot Games quali sono le soluzioni migliori per migliorare il sistema di eSport in Italia, ottenendo due risposte diverse da entrambi. Andrea Patrone ha posto l’accento sulla professionalizzazione dei team: essendo le squadre e i giocatori sostanzialmente la materia prima per alimentare questo settore, è importante riuscire a formare dei veri e propri professionisti. Tale responsabilità per ora ricade principalmente sugli organizzatori dei tornei, ma l’ideale sarebbe realizzare un ecosistema essi non siano gli unici promotori di tale professionalizzazione. Carlo Barone ha invece individuato il problema secondo lui principale da risolvere per permettere la crescita degli eSport in Italia: la mancanza di normative. Bisogna agevolare i procedimenti da un punto di vista burocratico e non solo, quindi diventa di primaria importanza introdurre normative che inquadrino da un punto di vista legale i giocatori e le organizzazioni di eSport, secondo il brand manager di Riot Games.

