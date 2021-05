Rainbow Six Siege: un leak suggerisce l’arrivo di Leon Kennedy

Due schermate sembrano ritrarre Leon Kennedy di Resident Evil in Rainbow Six Siege: si tratta di un altro annuncio bruciato prima dell’E3?

Così come abbiamo appena parlato di un leak, ne salta fuori un altro: dopo Two-Point Campus, ecco che ora Leon Kennedy si unisce ai personaggi giocabili di Rainbow Six Siege. Contrariamente alla precedente fuga di informazioni, nel caso del protagonista di Resident Evil 2 (e 4) non sapremmo fino a che punto mettere le mani sul fuoco circa la veridicità delle immagini. Ad ogni modo, abbiamo due schermate in cui il biondino appare tra gli stili selezionabili in-game, come vedrete qui sotto. La notizia ha avuto origine in un post su Reddit, accolto da hype ma anche diffidenza.

Redditent Evil: Leon Kennedy arriva in Rainbow Six Siege?

Non tutti gli utenti di Reddit hanno reagito in modo perfettamente entusiasta alla possibilità dell’arrivo di Leon Kennedy in Rainbow Six Siege, se non altro per quanto poco verosimile sembri essere il leak. Da un lato, alcuni puntano più alla presenza di Chris Redfield come portabandiera di Resident Evil; dall’altro, per altri si tratta di un’uniforme per Lion nella migliore delle ipotesi. Con triste ironia, però, questa notizia ci porta a ricordare due tragiche e premature scomparse, ciascuna legata ad uno dei due mondi coinvolti in questo (per ora ancora ipotetico) crossover.

Alludiamo, in primis, alla scomparsa del doppiatore storico di Leon. Paul Haddad ci ha lasciati appena un anno fa, a soli 57 anni, omaggiando il suo ruolo nel recente Daymare 1998 (orgoglio dell’emergente made in Italy videoludico) come ultima opera di doppiaggio. Per quanto invece concerne Rainbow Six, di recente ci ha lasciati un giovanissimo talento degli eSports, Arif Keskin in arte Next1. Keskin ha contratto il coronavirus e, nonostante la gratitudine verso lo staff ospedaliero nel suo ultimo tweet, si è infine spento alla tenera età di 24 anni.

