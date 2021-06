PGNats League of Legends: Intel e Predator partner del torneo

Il prestigioso torneo PGNats League of Legends è alle porte e Predator insieme ad Intel si propone come partner ufficiale

Predator annuncia la sua partecipazione con Intel in qualità di Tech Partner all’edizione estiva del torneo nazionale PG Nationals League of Legends 2021. Anche in questa occasione Predator è partner tecnologico con i potenti dispositivi messi a disposizione degli 8 migliori team esport della penisola. Il torneo terminerà con le finali il 7 agosto e garantirà ai vincitori due posti esclusivi agli European Masters del 2021.

Predator e Intel partner di PGNats League of Legends

Tiziana Ena – PBU & Marketing Manager Acer Italy – afferma

I nostri prodotti sono i migliori alleati per i professionisti di League of Legends. Sono potenti, innovativi e all’avanguardia, ideali per rendere il gioco estremamente avvincente e coinvolgente.

Gli appassionati sono invitati a seguire la competizione il mercoledì e il giovedì sul canale ufficiale di Twitch mentre tutte le ultime notizie e i momenti salienti delle competizioni saranno condivise sui canali social di Predator Italia (@PredatorGamingIT, @predatorgamingit). Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!