Si è tenuto nella giornata odierna il Round One Warming Up #1, il primo di una serie di appuntamenti a cura di IIDEA per promuovere l’industria dei videogiochi in Italia

La prima puntata della “serie” in formato webinar, curata interamente da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association), ha visto due ospiti discutere sul futuro degli eSports in Italia e sul discorso partnership. A fare da relatori in questo primo appuntamento ci hanno pensato Luca Bertarini, International Commercial Strategy Manager dell’AC Milan e Luca Pagano, CEO & Co-Founder dei QLASH. Tra i tanti argomenti, i due ospiti hanno parlato anche della partnership stretta tra il club di Serie A e il team di eSports. Scopriamo insieme i dettagli del primo Round One Warming Up di IIDEA!

Il nocciolo della questione

Per chi ancora non la conoscesse, IIDEA è un’associazione volta alla crescita e allo sviluppo del mercato videoludico in Italia. Come dicono i ragazzi stessi di IIDEA nella loro bio, la missione del team è quella di “creare un contesto favorevole allo sviluppo del settore in Italia e valorizzare il ruolo del videogioco nel sistema economico, sociale e culturale del nostro paese”. A tal proposito IIDEA si occupa di creare iniziative, eventi e tanto altro ancora per valorizzare l’industria del belpaese. Come già detto, la prima puntata del nuovo Round One Warming Up ha visto due ospiti d’eccezione: Luca Bertarini, CSM dell’AC Milan e Luca Pagano, CEO di QLASH. Intitolato “Calcio reale e virtuale, modalità nuove e consolidate per dialogare con i fan”, l’intero webinar ha visto al centro della discussione la partnership stretta tra il primo club di Milano e il team di eSports.

Uno svecchiamento necessario – IIDEA Round One Warming Up: da Twitch alla Serie A

Dalle parole di Luca Pagano trasuda, fin dal primo intervento nel webinar, la volontà di portare in Italia (finalmente) il fenomeno eSports ad alti livelli. Se nel resto del mondo i videogiochi vengono ormai considerati un vero e proprio sport, nel nostro paese c’è ancora una concezione di “intrattenimento” troppo conservatrice e tradizionalista. Per cambiare questa tendenza, Luca spiega le potenzialità dei videogiochi anche nel contesto sportivo e del perchè abbiano voluto stringere questa partnership con il Milan. “Noi crediamo che l’opportunità di questo business sia di creare contenuti per i giovani. Con l’AC Milan abbiamo stretto una partnership, dando vita al team AQM proprio per costruire un ponte tra il calcio reale e quello virtuale. Con l’aiuto di Twitch e col crescere delle tendenze legate a streaming e competitivo, forse siamo nel periodo storico giusto per dare una svolta”.

La partnership con l’AC Milan – IIDEA Round One Warming Up: da Twitch alla Serie A

Successivamente e contestualmente alle parole di Luca Pagano è intervenuto Luca Bertarini. Bertarini, come già detto, è il Commercial Strategy Manager dell’AC Milan e si occupa di valorizzare l’immagine commerciale del club. “Mi occupo di sviluppo del brand a livello internazionale, soprattutto in Asia e in Cina” dice Bertarini, confessando di aver seguito il fenomeno degli esports prima di stringere questa partnership. “Con Qlash abbiamo iniziato il progetto sugli esport, la nostra intenzione è quella di approcciare una fanbase più giovane. Grazie a queste iniziative, i fan e i tifosi ricevono uno strumento in più per stare in contatto con la propria squadra del cuore”. Nonostante l’appellativo di club più titolato al mondo, è chiaro che AQM vuole creare un’identità ben precisa anche a prescindere dall’AC Milan in se, per potersi districare tra diversi titoli e generi videoludici.

Twitch e streaming – IIDEA Round One Warming Up: da Twitch alla Serie A

Riprendendo la parola, Luca Pagano ritorna sul discorso relativo a Twitch e allo streaming in generale. La piattaforma di streaming è ormai agli apici della sua storia, e di conseguenza rappresenta il miglior modo mezzo di condivisione per questo tipo di contenuti. Già nel 2020 l’AC Milan aveva inaugurato il suo canale, dove venivano trasmessi diversi eventi. Grazie alla grande versatilità della piattaforma e ad un pubblico sempre più interessato, da questa partnership può nascere molto stando alle parole dei relatori. Da qui la battuta di Luca Pagano, che tanto battuta poi non sembra:

L’opportunità che Twitch concede è quella di sperimentare format sempre nuovi. Il bello degli eSports è che puoi avere Paolo Maldini da un lato e Paolocannone dall’altra nello stesso programma

La premesse di questa partnership, insomma, sono decisamente promettenti.

Ne vedremo delle belle!

Ora non ci resta che aspettare, amici! Da questo primo IIDEA Round One Warming Up si evince una gran volontà di rivoluzionare il mercato videoludico nel nostro paese, e noi non possiamo che esserne entusiasti. Nel frattempo, facciamo un enorme in bocca al lupo ai QLASH e al team AQM agli albori di questa nuova iniziativa.