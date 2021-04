League of Legends: arriva in Italia il Circuito Tormenta

Riot Games ha annunciato l’arrivo in Italia del Circuito Tormenta, una nuova competizione dedicata ai giocatori di League of Legends

Riot Games e PG Esports hanno annunciato l’arrivo in Italia del Circuito Tormenta, una nuova competizione dedicata ai giocatori amatoriali di League of Legends. L’obiettivo delle due compagnie è quello di dare la possibilità agli appassionati di tutto lo Stivale di competere anche a livelli più alti e professionali.

Il Circuito Tormenta metterà a disposizione un canale Discord di League of Legends

Il Circuito Tormenta è un campionato che permetterà agli appassionati italiani del celebre moba di competere fra loro. Il focus sarà indirizzato sugli aspiranti pro player. Chiunque volesse partecipare al torneo potrà iscriversi al canale Discord ufficiale della competizione per reperire informazioni sull’evento e cercare altri compagni con cui fare squadra. Gli 8 team migliori andranno a formare il Proving Grounds, una nuova costola della PG Nationals.

A questo punto è chiaro come l’obiettivo principale del Circuito Tormenta sia proprio quello di celebrare la community permettendo davvero a tutti di partecipare. Il supporto della scena esport parte quindi dal basso. Grazie a questa iniziativa molti giocatori non professionisti potranno mettersi in mostra e magari muovere un primo passo nel mondo dei pro player. Proprio per questo motivo l’iniziativa è stata sponsorizzata anche da un brand importante come Fonzies, che da sempre è attenta alla cosiddetta Generazione Z.

Il mondo degli esport è ormai sempre più solido. Non è un caso che, stando alle dichiarazioni di Agnelli, la tanto chiacchierata Superlega abbia la volontà di competere anche con Twitch e altre piattaforme di streaming.