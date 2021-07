Red Dead Redemption 2: performance migliorate con il DLSS

Con l’ultimo aggiornamento rilasciato da Nvidia, Red Dead Redemption 2 aggiunge il supporto al DLSS su PC con notevoli miglioramenti nelle performance

Con l’ultimo update contenutistico The Blood Money rilasciato nella giornata di ieri, sono state aggiunte diverse missioni. I giocatori possono ora partecipare, in solo o in coop, a ulteriori rapine ed estorsioni in giro per tutta la mappa di gioco. Le nuovi missioni possono essere accettate direttamente dal braccio destro di Angelo Bronte, Guido Martelli. A poca distanza da The Blood Money, il gioco si aggiorna di nuovo e questa volta le novità riguardano il lato tecnico con miglioramenti alle performance portati dall’introduzione del DLSS in Red Dead Redemption 2. Andiamo a scoprire i dettagli.

Boost alle performance in Red Dead Redemption 2 con il DLSS

Rockstar e Nvidia ci hanno fatto attendere in hype per l’introduzione del DLSS all’interno del titolo e ora, il fatidico, atteso aggiornamento, è finalmente disponibile. Entrambi Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online supportano il DLSS su tutte le schede grafiche compatibili con un incremento delle performance dichiarato del 45%. L’update è stato rivelato in queste ore proprio da Nvidia stessa. La quale, sulla pagina ufficiale YouTube, ha rilasciato un video comparativo nel quale si può notare la differenza pre e post aggiornamento.

Nella comparazione viene fatto girare il titolo con e senza DLSS. Con il DLSS attivo, in risoluzione 4K, il gioco gira incredibilmente ad una frequenza compresa tra 70 e 100 frame per secondo. La differenza è notevole, se pensiamo che senza il DLSS, il gioco gira a 60-70 fps. Considerando anche quanto sia già bello esteticamente e graficamente il titolo, questa è di sicuro un’introduzione che farà sicuramente piacere ai fan. Ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è disponibile per PS4, Xbox One, PC e Stadia.

