Super Smash Bros. Ultimate: Spiriti di Sakuna: of Rice and Ruin

Tre Spiriti inediti da Sakura: of Rice and Ruin raggiungono l’affollato limbo di Super Smash Bros. Ultimate nel nuovo evento del weekend

Dopo il costume dedicato a Travis Touchdown, Marvelous Incorporated porta nuovi contenuti nel picchiaduro enciclopedico di Masahiro Sakurai e dopo il torneo di Tekken ora tocca a Sakuna: of Rice and Ruin visitare tramite nuovi Spiriti il crocevia delle anime di Super Smash Bros. Ultimate. L’enorme “album di figurine”, che ormai raccoglie più di mille esemplari, sta dunque per farsi ancora più affollato, e vista l’introduzione di nuovi contenuti questo evento durerà un po’ di più dei consueti tre giorni. Vi spieghiamo nello specifico in che consistono i tre diversi scontri che dovrete superare per catturare i personaggi.

Sakuna: of Rice and Ruin raggiunge con tre nuovi Spiriti il Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate

Gli Spiriti di Sakuna: of Rice and Ruin saranno tre, ed altrettanti saranno gli scontri che dovrete superare per farli vostri in Super Smash Bros. Ultimate. A prendere il ruolo di Sakuna sarà una Abitante, che dovrete sconfiggere sulla versione Le Rovine della Piana di Gaur. Per Tama, invece, avrete a che vedere con due Kirby nella Serra Speranza. Infine, Kokorowa sarà interpretata da una Zelda con il costume nero di Hilda, accompagnata da due R.O.B. al Castello Suzaku. Sakuna sarà un Asso (combattente), Kokorowa un Astro Nascente e infine Tama sarà un Principiante (entrambi aiutanti).

Come abbiamo anticipato, il tempo per fare vostri i contenuti inediti sarà più del solito. Anziché i soliti tre giorni dedicati alle scremature tematiche (che si tratti o meno di tornei), stavolta avrete cinque giornate a disposizione. L’evento avrà inizio dopodomani, venerdì 16 luglio, alle otto di mattina e si concluderà mercoledì 21 allo stesso orario. Consultate i link che vi abbiamo mostrato qui sopra e non dovreste avere problemi a gestire la situazione; noi ci diamo appuntamento a settimana prossima per una nuova anticipazione sull’evento del weekend.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell'evento? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.