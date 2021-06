Valorant: rivelati aspetto e caratteristiche del nuovo agente

In vista del lancio della terza stagione, il canale YouTube ufficiale di Valorant ha pubblicato un trailer di presentazione del nuovo agente

Il team di sviluppo di Valorant si appresta a lanciare un grande aggiornamento, che darà il via alla terza stagione del gioco e che, insieme a diverse altre migliorie e modifiche, introdurrà anche un nuovo agente giocabile. Proprio a quest’ultimo è dedicato il video recentemente pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco; tramite di esso ci è stato possibile dare una prima occhiata al nuovo personaggio e farci un’idea delle sue caratteristiche peculiari.

Valorant: ecco le caratteristiche del nuovo agente

Il nuovo agente di Valorant, che sarà reso disponibile al momento del lancio della terza stagione, è KAY/O: un robot che rientra nei ranghi degli iniziatori e che, di conseguenza, sarà particolarmente efficace nella penetrazione delle linee di difesa del nemico. KAY/O potrà inoltre contare su di un’arma speciale: dei particolari coltelli da lancio che inibiscono i poteri di tutti gli agenti nemici all’interno di una piccola area. Infine, la sua abilità ultimate gli darà la possibilità di essere rianimato da un compagno se abbattuto durante il periodo di funzione della suddetta.

Valorant, sviluppato da Riot Games, è un videogioco multiplayer sparatutto in prima persona che pone grande enfasi sulla strategia. È disponibile in esclusiva su PC ed è distribuito in modalità free to play. Di recente, è stato annunciato un nuovo titolo legato al franchise: Valorant Agent of Romance, che non sarà uno FPS ma bensì un simulatore di appuntamenti, che si connette al gioco principale tramite la presenza come protagonisti degli agenti.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimane aggiornati su tutte le novità relative ai migliori giochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.