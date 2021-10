The Witcher 3: Wild Hunt, presto l’uscita su PS5 e Xbox Series X e S

Già dall’anno scorso si era saputo di una futura uscita di The Witcher 3: Wild Hunt sulle console di nuova generazione PS5 ed Xbox Series X/S. Tuttavia, al tempo ancora non era stata fornita una finestra o data precisa per il rinnovato rilascio del terzo capitolo di CD Projekt RED. Sarebbe stato venduto in una “complete edition”, includendo sia il gioco originale, che tutte le espansioni rilasciate nei mesi successivi al lancio, come Hearts of Stone e Blood and Wine. Sono state date poi ulteriori informazioni, che svelavano come il port fosse curato da Saber Interactive, autore del porting su Nintendo Switch.

The Witcher 3, attendendo il suo prossimo debutto su PS5 ed Xbox Series S/X

The Witcher 3 sarebbe dunque tornato in versione migliorata verso la seconda metà del 2021. Adesso, le notizie più recenti riguardano il rating PEGI registrato nelle ultime ore, svelato attraverso un tweet di Gematsu, e che potrebbe segnalare il possibile l’arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt su PS5 e Xbox Series X/S in un futuro ormai prossimo, con un’uscita sotto forma di “Game of the Year Edition”. Ricordiamo che le versioni next gen saranno acquistabili da sole, mentre chi già possiede il titolo per le console precedenti avrà modo di fare un upgrade in modo gratuito.

The PS5 and Xbox Series versions of The Witcher 3: Wild Hunt were rated in Europe today. More info likely coming soon. pic.twitter.com/6MWu9WFUZe — Gematsu (@gematsucom) October 19, 2021

In aggiunta, ricordiamo come siano stati confermati dei miglioramenti riguardanti la grafica ed alcune funzionalità tecniche, tra cui il ray tracing e dei tempi di caricamento più rapidi. Non vediamo dunque l’ora di poter rivivere le avventure di Geralt, il tenebroso ed affascinante witcher, all’interno del diversificato mondo originato dai libri di Andrzej Sapkowski. Intanto, molti restano in attesa di novità riguardanti i futuri aggiornamenti di Cyberpunk 2077 che erano stati stabiliti con un’uscita per questi mesi, visto che CD Projekt RED non ha ancora rivelato molto in merito, anche se il gioco ha subito vari aggiornamenti che lo hanno reso decisamente più accessibile di prima.

