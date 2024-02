24 ore Le Mans: la McLaren 720S GT3 Evo correrà

C’è una prima volta per tutto e stavolta arriva anche per la McLaren, che correrà nella 24 Ore di Le Mans in tutte e tre le gare della Triple Crown nello stesso anno con la 720S GT3

L’annuncio arriva direttamente dalla stessa McLaren, che correrà nella 24 ore di Le Mans. La scuderia britannica gareggerà contro la scuderia italiana Ferrari, che ci ha da poco rivelato la nuova livrea della 499P. La McLaren gareggerà usando la nuovissima 720S GT3 Evo per il FIA World Endurance Championship. La nuova auto si presenta con la livrea con il classico tema nero e arancione e con una presa d’aria anteriore affiancata su entrambi i lati. Gli pneumatici sono avvolti in archi passaruota più carnosi che sostituiscono quelli Pirelli della stagione scorsa. Ci sarà una coppia di queste auto che avranno i numeri 59 e 95 per ricordare la vittoria della McLaren a Le Mans nel 1995 con la F1 GTR. Per di più anche l’alettone posteriore è più largo e ci da la sensazione di poter resistere a qualsiasi cosa.

McLaren è pronta per la 24 ore di Le Mans?

Non sappiamo ancora nulla riguardo al motore V8 biturbo da 4,0 litri M840T, ma teoricamente la sua potenza dovrebbe aggirarsi tra i 550 e i 600 cavalli. Ricordiamo che la maggior parte di quest’auto si concentrano sull’efficienza aerodinamica piuttosto che sulla forza bruta. Prevediamo quindi che i miglioramenti esterni di questa nuova auto possano migliore di un secondo o due i tempi che aveva impiegato precedentemente per completare un giro. Il CEO di United Autosports, Richard Dean, ha parlato dei nuovi partner della McLaren per la prossima stagione. Ecco quanto dichiarato:

Il design ha al centro l’eredità delle corse, che richiama la vincitrice di Le Mans nel 1995, pur essendo parte dell’attuale famiglia McLaren. Questa è un’entusiasmante aggiunta alla line-up McLaren del 2024 e completa un quadro composto anche da Formula 1, IndyCar e Formula E. Sembrano tutte auto vincenti, abbiamo grandi ambizioni.

A proposito di ambizioni, questa sarà anche la prima volta in cui MclAren gareggerà in tutte e tre le gare Triple Crown nello stesso anno, dato che ha vinto ciascuno dei tre eventi in passato. La nuova stagione del WEC inizierà il 2 marzo in Qatar e vedremo sei piloti gareggiare in otto gare, tra cui Le Mans. Era dal 1997 che la McLaren non correva più in questa gara.

