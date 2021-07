The Witcher 3 arriverà su PS5 e Xbox Series X nel 2021

Come annunciato da CD Projekt Red nelle scorse ore, The Witcher 3: Wild Hunt arriverà anche su PS5 e Xbox Series X | S nella seconda metà del 2021

Sappiamo benissimo tutti quanti che CD Projekt Red è stata piuttosto impegnata nel sistemare e correggere il lancio di Cyberpunk 2077, indubitabilmente disastroso per l’immagine della compagnia. Si è però tenuto, nelle scorse ore, il Witchercon, l’evento per i fan della serie di The Witcher in collaborazione con Netflix, che come ben saprete si è occupata della trasposizione in serie tv del franchise. Sapevamo già che il titolo sarebbe arrivato anche sulle console next-gen in qualche punto prossimo o remoto del futuro, ma durante l’evento è stata confermata una finestra d’uscita per l’aggiornamento.

The Witcher 3: Wild Hunt arriverà su next-gen all’incirca nello stesso periodo di Cyberpunk 2077, nella seconda metà del 2021. Con l’occasione, CD Projekt Red ha anche diffuso un’immagine che racchiude i prossimi aggiornamenti per entrambi i titoli in una roadmap, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Il porting su PS5 e Xbox Series X | S del terzo capitolo di The Witcher sarà gestito da Saber Interactive, gli stessi sviluppatori che hanno lavorato alla versione per Nintendo Switch uscita lo scorso anno, e che si è rivelata praticamente miracolosa. Attualmente, invece, trovate The Witcher 3: Wild Hunt su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Rimaniamo in attesa di una vera e propria data d’uscita per The Witcher 3 su PS5 e Xbox Series X | S, insomma. Voi che cosa ne pensate del titolo di CD Projekt Red? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!