Dati di vendita britannici: risultati per i videogiochi fino a 17/10/21

Quando il nome è tutto un programma: ecco i dati di vendita per il profetico Back 4 Blood e altri videogiochi direttamente dal Regno Unito

La settimana è indubbiamente iniziata col botto, ma oggi abbiamo tra le mani i dati di vendita per i videogiochi. Come ormai ben saprete, raccogliamo questi risultati dal Regno Unito in qualità di cartina tornasole per l’intero suolo europeo. Ciò detto, prima di lasciarvi al censimento settimanale dell’ente britannico GfK raccolto da GamesIndustry.biz, vorremmo precisare come di consueto un dettaglio fondamentale. Quello a cui fanno riferimento tutti i numeri che riporteremo qui di seguito è il solo formato fisico: i risultati per il digitale, infatti, non arrivano fino a settimana inoltrata. Possiamo proseguire.

Partiamo con la medaglia d’oro: a mantenere saldo il primo posto nei dati di vendita è FIFA 22, che non accenna a schiodare per la terza settimana consecutiva dal lancio. Il titolo ha sofferto solo di un crollo del 46% di settimana in settimana, con un 45% di copie vendute dalla versione PS4. Se però vi chiedete perché abbiamo fatto il verso alla nostra recensione di Far Cry 6 è per il suo secondo posto, anch’esso consecutivo. Il calo settimanale è stato del 45%, con la maggioranza di copie vendute su console Sony (38% su PS5, 31% su PS4). Le vendite delle prime due settimane, rispetto al predecessore, sono più basse del 14% (per la prima settimana, del 50% sul fronte digitale).

Armatura in puro bronzo – Dati di vendita per i videogiochi

Dopo due videogiochi ancorati alle loro posizioni, vi starete chiedendo che ne è del terzo posto dei precedenti dati di vendita. Non preoccupatevi, c’è anche lui… o, per meglio dire, lei. Samus Aran tiene fede ai colori della vecchia armatura: pur essendo il capitolo di maggior successo in Regno Unito, Metroid Dread non riesce a scalare il podio. Per celebrarne il lancio, abbiamo dedicato una retrospettiva alla serie e, nei mesi passati, abbiamo anche descritto i ruoli di quattro personaggi della saga (la stessa Samus, la versione Tuta Zero, il temibile Ridley e Samus Oscura) nel contesto di Smash.

La quarta profezia – Dati di vendita per i videogiochi

Chi ha mancato il podio, dunque, nonostante si trattasse in tutti e tre i casi di titoli già noti? Strano a dirsi, ma proprio in questo contesto il debuttante della settimana (in top ten, almeno) non è riuscito ad ottenere alcuna medaglia. Fedele al suo nome fino alla posizione occupata, Back 4 Blood ha fatto il suo ingresso in classifica al quarto posto. Il seguito spirituale di Left 4 Dead targato Warner Bros., tra cecchini coriacei e donne decise, ha venduto al meglio su PS5 con il 62% delle copie, seguito dal 22% di PS4 e dal 17% su Xbox Series X e Series S. Se non altro, quest’ultimo traguardo è impressionante considerando che il titolo è presente su Game Pass.

Senza infamia né lode – Dati di vendita per i videogiochi

Sebbene in questo caso non abbiamo i numeri esatti di GfK, vorremmo dilungarci un attimo sulle altre posizioni della top ten. Come quinto classificato abbiamo Mario Kart 8 Deluxe, che perde una posizione rispetto a settimana scorsa (o meglio, rispetto a quindici giorni fa; ci arriveremo). Invece riguadagna terreno Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, che passa da quattordicesimo a sesto. Ciò significa che la versione Switch di Minecraft cede il sesto posto e passa in settima posizione, e lo stesso vale per Animal Crossing: New Horizons. Infine, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury e Grand Theft Auto V rimangono rispettivamente nono e decimo.

Discesa nel sottosuolo – Dati di vendita per i videogiochi

Andiamo a chiudere la classifica settimanale con le menzioni d’onore per la top 40. A debuttare appena sotto il decimo posto abbiamo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles di SEGA. Ad entrare in un poco pronosticabile ventiquattresimo posto abbiamo il pacchetto di Crysis Remastered Trilogy. In quanto ad Alan Wake Remastered, precedentemente comparso al quinto posto, si ritrova ora al diciassettesimo nella sua seconda settimana sul mercato. Nel suo caso, il crollo è stato del 77%. Per finire, ora approfitteremo della conclusione dello speciale per dissipare un vostro dubbio.

Tabulati conclusivi

Vi starete infatti chiedendo perché, parlando dei dati di vendita di settimana scorsa, la posizione precedente di determinati videogiochi è quella di “due settimane fa”. Il motivo è in realtà semplice: ora parliamo della settimana appena conclusa in quanto a numeri, e lo stesso vale per la puntata di settimana scorsa (nel senso che faceva cenno a quella prima). Per questo motivo, nella nostra tabella finale, troverete al centro le posizioni degli ultimi sette giorni, lasciando i piazzamenti precedenti alla colonna a sinistra. Tenete a mente questo e la consultazione sarà più chiara.

Piazzamenti di due settimane fa Top ten delle posizioni per la settimana appena conclusa Titolo interessato 1 1 FIFA 22 2 2 Far Cry 6 3 3 Metroid Dread Nuovo arrivato 4 Back 4 Blood 4 5 Mario Kart 8 Deluxe 14 6 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 6 7 Minecraft (versione Nintendo Switch) 7 8 Animal Crossing: New Horizons 9 9 Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 10 10 Grand Theft Auto V

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi risultati? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.