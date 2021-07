The Witcher 3, in arrivo DLC ispirati alla serie TV di Netflix

CD Projekt Red ha annunciato, nelle scorse ore, che arriveranno in The Witcher 3: Wild Hunt dei nuovi DLC ispirati all’apprezzatissima serie TV di Netflix

Bisogna ammettere che nell’ultimo anno si è parlato di CD Projekt Red decisamente non per motivi gratificanti. Il disastroso lancio di Cyberpunk 2077, uno dei titoli più attesi della scorsa generazione, è ancora impresso nella mente di chiunque, stampa specializzata e utenti. Bisogna anche ammettere, però, che è stata la stessa CD Projekt Red ad innalzare la serie di The Witcher fino ad arrivare ad un terzo capitolo che, al netto di difetti più o meno gravi, è comunque indubitabilmente riconosciuto come uno dei migliori GDR della scorsa generazione. Dal Witchercon, evento che si è tenuto nelle scorse ore, sono giunte alcune interessanti novità sullo strigo più famoso di sempre.

Sapevamo già, ad esempio, che l’azienda stessa lavorando ad un porting next-gen per The Witcher 3: Wild Hunt, che arriverà, stando a quanto rivelato nel corso dell’evento, nella seconda metà del 2021. Per festeggiare le buone nuove, l’account twitter ufficiale del gioco ha anche condiviso una cover art di The Witcher 3 rivisitata per l’occasione dello sbarco su PS5 e Xbox Series X | S, annunciando anche una nuova tornata di DLC a tema.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭

More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt

— The Witcher (@witchergame) July 9, 2021