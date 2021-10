Procedure.Cloud: ottimizza i processi produttivi in 4 mosse

Il software Procedure.Cloud permette di ottimizzare i processi produttivi di studi professionali ed aziende attraverso 4 semplici, ma utilissime funzioni per gestire la programmazione degli impegni

Gestire uno studio professionale o una azienda di successo è un compito piuttosto complesso. Ci sono tante scadenze, pratiche da gestire, i clienti e i vari progetti da seguire. Seguire tutto può diventare complicato senza un valido aiuto. Procedure.Cloud è un software che permette di organizzare e gestire ogni cliente, progetto o pratica mettendo a disposizione i documenti associati, le attività, il loro stato e lo scadenziario. Gli strumenti di Procedure.Cloud semplificano molto la gestione degli impegni, in modo da risparmiare tempo e aumentare la produttività. Vediamo qualche dettaglio in più.

Procedure.Cloud: come funziona?

Il software permette di definite delle “Macroattività” che raggruppano le attività più semplici insieme. Questo permette di concatenare le scadenza e renderle dipendenti da una o più date di scadenza. La Macroattività inoltre consente di definire una serie di informazioni. Come nell’esempio riportato nelle slide, si può definire il responsabile “curatore”, cioè colui che si deve occupare di gestire l’attività entro la scadenza prevista. Inoltre si possono definire tutte le attività concatenate, le cui date di scadenza possono essere definite relativamente a quelle della “Macroattività”. Ad esempio se abbiamo un sentenza che verrà emessa il giorno X, possiamo definire di preparare dei documenti 15 giorni prima rispetto al giorno X ed altresì cadenziare una scadenza per presentare ricorso 60 giorni dopo il giorno X. Una possibilità molto comoda e utile per organizzare il lavoro.

Le Macroattività, una volta definite, possono essere richiamate all’interno di pratiche per cadenziare gli impegni. La pratica contiene una intestazione con le informazioni generali. Le varie attività collegate vengono visualizzate con le varie scadenze, concluse e quelle ancora attive. L’anagrafica della pratica invece contiene tutte le informazioni (email, numero di telefono) delle persone coinvolte. Inoltre si possono anche collegare dei documenti alla pratica, da fonti esterne e cloud. Infatti è possibile collegare tramite link qualsiasi tipo di documento, dalle mail ai contenuti conservati nei servizi di cloud personali come Google Drive, Dropbox, Apple Cloud, Cubbit e qualsiasi altro sevizio, garantendo così la massima riservatezza dei dati.

Diversi ruoli

Il sistema permette di definire diversi ruoli SuperAdmin, Admin, Utente, Collaboratore esterno e Visualizzatore che hanno ovviamente diversi privilegi per dare accesso alle pratiche a tutti senza esporsi alla possibilità di danni collaterali. Si possono poi definire i ruoli all’interno dell’azienda o dello studio come titolare, manager, dipendente, collaboratore, ecc…

Procedure.Cloud, un potente strumento

Il software Procedure.Cloud è veramente un potente strumento per organizzare la meglio l’attività del proprio studio professionale o azienda. Organizzare le pratiche e le scadenze non sarà più un problema! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!