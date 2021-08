Cyberpunk 2077: secondo un rumor il team sarebbe al lavoro sul multiplayer e su due espansioni

Continua il supporto da parte di CD Projekt RED per Cyberpunk 2077, con l’obbiettivo di rendere il titolo degno delle sue ambizioni: tra tutte le patch che abbiamo potuto vedere negli scorsi mesi, secondo un rumor il team sarebbe al lavoro anche sulla modalità multiplayer e su ben due espansioni

Dopo il lancio a dir poco problematico di Cyberpunk 2077 a dicembre dello scorso anno, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno lavorato sodo per correggere i problemi del titolo e aggiungere i contenuti che mancavano al lancio. A svariati mesi di distanza infatti abbiamo potuto vedere diverse importanti patch che sono riuscite a migliorare notevolmente il gioco, almeno da un punto di vista tecnico. Abbiamo potuto vedere di recente, per esempio, la patch 1.3, le cui note riportano un’enorme quantità di correzioni e migliorie, insieme ad alcuni DLC gratuiti. Ebbene, questi DLC potrebbero nascondere dettagli per progetti ancora più grandi: pare, secondo dei rumor, che il team di Cyberpunk 2077 stia lavorando alla modalità multiplayer e a ben due espansioni che verranno rilasciate in futuro.

CD Projekt RED starebbe lavorando al multiplayer e a due espansioni di Cyberpunk 2077

Tale rumor arriva dall’utente Tyler McVicker, il quale in un suo recente video Youtube a spiegato come, grazie al datamining da lui effettuato sull patch, ha trovato vari riferimenti al multiplayer. Ciò fa pensare a una modalità multiplayer attualmente in sviluppo o progettazione, perché tali ritrovamenti non sono solo file vecchi già presenti, ma anche file nuovi che suggeriscono che qualcosa stia bollendo in pentola sotto questo punto di vista. Ciò sarebbe un’importante cambio di rotta, in quanto CD Projekt RED stessa aveva annunciato che avrebbero abbandonato lo sviluppo della modalità multiplayer, siccome la compagnia aveva deciso di rivalutare le funzionalità multiplayer.

Nel frattempo, sempre secondo i file ritrovati nella patch, sembra anche che Cyberpunk 2077 riceverà almeno due espansioni su larga scala, in maniera del tutto simile a quello che è successo ai tempi per The Witcher 3. Ciò risulterebbe meno soprendente, dal momento che CD Projekt RED ha sostenuto da prima del lancio di Cyberpunk 2077 che il supporto post-lancio del gioco sarebbe simile a quello di The Witcher 3, ma in ogni caso sarebbe molto importante se tale rumor si rivelasse veritiero.

Ci teniamo a ricordare che appunto stiamo parlando di rumor, e che perciò vanno presi sempre con le pinze, come si suol dire, a prescindere da quanto ci sembrino verosimili.