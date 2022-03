State of Play Marzo 2022: data, orario e durata del nuovo evento Sony!

Annunciato tramite i canali ufficiali dell’azienda, il nuovo State of Play di marzo 2022 promette un focus sui publisher giapponesi che collaborano con Sony

Negli ultimi due mesi, le piattaforme di casa Sony si sono arricchite con esclusive di pregio ed attesissime come Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, ma era già nell’aria serpeggiante il rumor di un nuovo State of Play dedicato a PS4 e PS5. Nel mese di febbraio abbiamo avuto un evento completamente dedicato al nuovo capitolo del franchise di Polyphony Digital, che era effettivamente in dirittura d’arrivo (pun intended). E nelle scorse ore, finalmente, Sony ha annunciato ufficialmente la data per un nuovo State of Play e, ovviamente, lo fa sempre all’ultimo.

La data è quella del 9 marzo, domani per l’esattezza, e lo show inizierà alle 23 orario italiano. La presentazione durerà all’incirca 20 minuti, come ormai è da prassi per questi eventi “flash” e verterà quasi totalmente, come annunciato da Sony, sui titoli PlayStation 4 e PlayStation 5 pubblicati da editori giapponesi. Vi lasciamo il tweet di annuncio proprio qua sotto.

#StateOfPlay torna mercoledì 9 marzo. Sintonizzatevi alle 23 per circa 20 minuti di prime visioni e aggiornamenti su #PS4 e #PS5, con un'attenzione speciale ai giochi dei nostri publisher giapponesi. Tutti i dettagli: https://t.co/7eKsTUS4Fi pic.twitter.com/Fk8stxxfjz — PlayStation Italia (@PlayStationIT) March 8, 2022

State of Play Marzo 2022: cosa aspettarsi?

Che cosa aspettarsi? Visto il recente rinvio di Forspoken, è abbastanza probabile che verrà comunque mostrato del nuovo materiale inedito, così come ci aspettiamo la presenza di Stranger of Paradise: Final Fanasy Origin, la cui data d’uscita è praticamente imminente. Rimanendo in tema Square Enix, ormai sembra quasi ironico dirlo, ma vorremmo davvero avere qualche aggiornamento sul latitante Final Fantasy XVI. E visti i recenti rumor che vedevano Sony in acquisizione di un’importante IP da Konami… chissà!

E voi che cosa vi aspettate da questo State of Play di Marzo 2022? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!