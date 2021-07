Final Fantasy XVI probabile grande assente al TGS 2021

Dopo interminabili rumor, Final Fantasy XVI è stato ufficialmente svelato come nuovo progetto della Creative Business Unit III, capitanata da Naoki Yoshida, allo Showcase per PlayStation 5 che si è tenuto lo scorso settembre. Non ci sperava nessuno, in realtà, considerando il poco tempo passata dalla chiusura al supporto del capitolo precedente, un Final Fantasy XV che non è riuscito così tanto ad entrare nel cuore dei videogiocatori appassionati della serie. La notizia di avere Yoshida a capo dello sviluppo, però, ha rincuorato moltissimo gli animi, considerando l’egregio lavoro che sta svolgendo sull’ormai insuperabile Final Fantasy XIV.

Nelle scorse ore, è stato proprio lo stesso Yoshida a svelare qualche novità sullo sviluppo di Final Fantasy XVI. In una “Final Fantasy XIV Live Letter from the Producer”, puntata delle serie di stream dedicate agli aggiornamenti del MMORPG, il producer e il director di Nier Replicant e Automata Yoko Taro hanno chiacchierato dello stato dei lavori di del sedicesimo capitolo. Vi lasciamo qua sotto un tweet di un utente che riassume le novità nate dallo stream.

FINAL FANTASY 16 UPDATES FROM YOSHI-P

-Voice recording for the ENGLISH version is almost complete

-All scenarios set in stone

-Development going well, but they might not be able to show it at TGS

-He wants to show it at utmost quality so people can watch and think "INSTANT BUY!" pic.twitter.com/YrL5ktKeDp

