Forspoken: rinvio annunciato, ecco la nuova data d’uscita

Square Enix annuncia il rinvio di Forspoken, e la nuova data d’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

A quanto pare le voci che circolavano di recente erano fondate. Nelle scorse ore, con un tweet del profilo ufficiale del gioco, gli sviluppatori annunciano un rinvio per Forspoken, e la nuova data d’uscita per l’attesa nuova IP pubblicata da Square Enix. Il titolo, che era tornato a mostrarsi di recente, in occasione dei TGA 2021, era atteso per il mese di maggio, ma a quanto pare dovremo pazientare ancora un pò prima di poterlo vedere in azione sulle nostre console.

Rinvio e nuova data d’uscita per Forspoken

È ufficiale: Forspoken, titolo di lancio della software house giapponese Luminous Productions, non uscirà più a maggio. Il rinvio e la nuova data d’uscita sono stati resi noti su Twitter con un comunicato ufficiale, nel quale si legge che il team ha deciso di prendersi qualche mese in più per rifinire al meglio ogni aspetto del titolo, in modo tale da confezionare un’esperienza di gioco degna delle aspettative dei fan.

Il titolo sarà fortemente incentrato sulla trama, e racconterà la storia di Frey Holland, nel suo viaggio per le terre di Athia, un mondo fantastico e pericoloso. La nuova data d’uscita è ora fissata per l’11 ottobre 2022, e non vediamo l’ora di poter provare con mano questo attesissimo titolo.

