Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: trailer per combattimenti ed altro

Poco tempo fa, Square Enix aveva dicharato che avrebbe diffuso nuovi dettagli e nuovi filmati di gameplay per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin , lo spin-off in salsa soulslike della celeberrima saga jrpg. La promessa, ha trovato il suo concretizzarsi poche ore fa, in occasione di un livestream organizzato per celebrare l’anniversario del primo capitolo della serie, quando è stato rilasciato un inedito trailer dedicato alla produzione realizzata da Team Ninja , tramite il quale è possibile dare un nuovo sguardo ai combattimenti, agli equipaggiamenti e a molto altro .

Simone Cantini

Gamer cresciuto all'ombra del tubo catodico, sia in casa che in sala giochi, amante del Giappone in ogni sua forma, traduttore freelance e aspirante musicista non ancora pronto ad appendere lo strumento al chiodo. Su tutto, però, svetta la passione per i videogame, dei quali non rinuncio a parlare in ogni luogo, forma e dimensione, nella speranza di trovare qualcuno disposto ad intavolare una discussione costruttiva.