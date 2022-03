Sony: il colosso avrebbe acquisito i diritti di una famosa IP di Konami

Secondo un insistente rumor Sony sarebbe al lavoro su una “famosa proprietà intellettuale” targata Konami. Ecco i dettagli

Con un nuovo PlayStation Showcase che si terrà questo mese, ci sono stati numerosi rapporti su ciò che potrebbe essere rivelato nel corso dell’evento in questione. Un nuovo trailer per Hogwarts Legacy sembra sempre più probabile, per lo meno. Tuttavia, un’altra voce di corridoio ha fatto il giro del Web di recente. Secondo tale rumor, Sony sarebbe pronta far uscire su PlayStation il ritorno di un franchise “estremamente popolare” di Konami nel quarto trimestre del 2022. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Sony: il gigante sta sviluppando nuovi titoli di Konami quali metal Gear Solid o Silent Hill?

La notizia è arrivata dal profilo VGnewsinsider su Twitter. L’utente in seguito ha affermato che avrebbe avuto maggiori informazioni sul fatto che si trattasse di franchise first party o di terze parti. Tuttavia, in un nuovo tweet, ha rivelato che “Sony ha acquisito i diritti su una IP Konami molto popolare. Maggiori informazioni sono state promesse per la prossima settimana”.

PlayStation have privately acquired the rights to a very popular Konami IP, it is rumoured to be the game I referred to in my earlier leak. more info next week — Video Game Leaks (@VGnewsinsider) March 6, 2022

L’ovvio presupposto è che si tratti di Silent Hill o Metal Gear Solid. Voci di remake e/o nuovi giochi per entrambi i franchise circolano da un’infinità di tempo con il nome di Sony che torna spesso alla ribalta. Tuttavia, non è mai stato fatto alcun annuncio formale, quindi prendete questo ultimo rapporto con le pinze. Inoltre, per quanto ne sappiamo, il “grande” remake su cui Sony sarebbe al lavoro (che potrebbe essere un nuovo gioco Sly Cooper e/o inFamous) potrebbe essere completamente diverso dai titoli suddetti.

Per quanto riguarda Konami, l’ipotesi che Sony sviluppi un’IP dell’azienda su licenza ha molto più senso che l’acquisto a titolo definitivo della nota casa giapponese.

