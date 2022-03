Gal Gadot ha twittato due foto dal set del nuovo film Netflix, Heart of Stone, di cui sarà protagonista, facendo impazzire i fan

Abbiamo da poco rivisto sul grande schermo la nostra Wonder Woman preferita nel cast di Assassinio sul Nilo, ma oggi l’instancabile Gal Gadot, ha deciso di mostrare su Twitter il look che indosserà per la nuova spy story di Netflix.

Infatti l’attrice, sarà assoluta protagonista di questa nuova pellicola, intitolata Haert of Stone, a differenza di quanto accaduto per il film del 2021 Red Notice, dove l’abbiamo vista come co-protagonista insieme a Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

Ma vediamo insieme di cosa parlerà Heart of Stone.

Cosa sappiamo

Si tratterà di una storia di spionaggio con protagonista Rachel Stone, una spia che è al momento descritta come una fusione fra James Bond e l’Ethan Hunt dei Mission: Impossible.

Della trama non sappiamo ancora nulla, ma è certo che del cast faranno parte anche Jamie Dornan e Alia Bhatt, in ruoli non ancora rivelati.

Il film è diretto dal Tom Harper delle serie Peaky Blinders ed Electric Dreams, mentre la sceneggiatura è a cura del fumettista Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (Il diritto di contare), la produzione della pellicola è stata affidata alla stessa Gal Gadot.

Il futuro dell’attrice

Si prospetta un futuro piuttosto impegnato per l’attrice, l’attendono infatti ben altri due capitoli di Red Notice; un terzo film sulla supereroina più celebre della DC comics, Wonder Woman che sarà diretto da Patty Jenkins; Cleopatra di Kari Skogland; la storia vera di Irena Sendler e interpreterà addirittura la Regina cattiva di Biancaneve nel remake (finalmente) targato Disney.

E voi? Siete curiosi di vedere ancora una volta Gal Gadot in un film d’azione?

