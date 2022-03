Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, svelati i requisiti della versione PC

Nelle scorse ore, Square Enix ha rilasciato i requisiti minimi e raccomandati della versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l’attesissimo ARPG in arrivo il prossimo 18 marzo

Il recente disastroso lancio di Babylon’s Fall, che pur avendo gli altisonanti nomi di Platinum Games e Square Enix alle spalle ha avuto una ricezione che definire pessima è poco, ha sottolineato quanto l’azienda abbia problemi a creare “game as a service” vincenti, considerando la reiterazione di quanto successe, ai tempi, con Marvel’s Avengers. Sperando di vederne migliorare la formula, in un’ottica ormai futura, ad avvicinarsi passo passo è anche il 18 marzo, giorno in cui potremo mettere finalmente mano all’attesissimo Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (qui la nostra anteprima!), che gli stessi sviluppatori hanno definito un “action-RPG hardcore” nato per creare una nuova visione del primo Final Fantasy.

In attesa del lancio, ovviamente, iniziano ad arrivare le sempre ben accette informazioni tecniche sul gioco. E proprio nelle scorse ore, Square Enix ha rilasciato tramite Twitter i requisiti ufficiali, minimo e raccomandati, della versione PC del titolo. Versione PC che, vi ricordiamo, al lancio sarà disponibile esclusivamente tramite Epic Games Store, senza notizie particolari riguardanti Steam. Come potete vedere dal Tweet qua sotto, i requisiti raccomandati si riferiscono a Final Fantasy Origin a 60fps e una risoluzione di 1080p. Vi lasciamo alla lista.

Vediamo insieme i requisiti per la versione PC di Final Fantasy Origin

Per comodità, qui sotto vi riportiamo i requisiti minimi richiesti per far girare Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 1400 | Intel Core i7-6700

: AMD Ryzen 5 1400 | Intel Core i7-6700 GPU : AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

: AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB RAM : 8GB

: 8GB Spazio Necessario: 80GB

Qui, invece, trovate i requisiti raccomandati:

Sistema Operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit CPU : AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-8700

: AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-8700 GPU : AMD Radeon RX 5700 XT | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER

: AMD Radeon RX 5700 XT | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER RAM : 16GB

: 16GB Spazio Necessario: 80GB

Questi erano dunque i requisiti per la versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo in arrivo di casa Square Enix qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!